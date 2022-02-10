朱易失手遭網暴 微博抖音刪貼禁言 遭質疑對國家效忠 官媒刊文降溫

微博籲平心靜氣觀賽

抖音：多鼓勵 少打擊

微博此前指出，近日有網民以比賽輸贏、狀態好壞為由對運動員及其家人人身攻擊；亦有部分粉絲出現引戰互撕、製造對立的情况。昨日公布針對諷刺攻擊運動員等行為，站方主動排查與治理，共清理違規微博41,473條，對850個帳號，視程度採取禁言30天至永久禁言的處置。站方此前一日已對1000多個帳號，採取同樣措施。

「抖音安全中心」昨日亦公布，部分帳號通過評論或私信對冬奧選手詆譭、侮辱攻擊、散布不實謠言，對冬奧觀賽和社區氛圍造成不良影響。平台攔截清理6780條違規影片及評論，對331個互撕謾罵、網暴詆譭的帳號，視程度禁言或封號。

抖音強調，冬奧健兒期待為國爭光，付出常人難以想像的艱辛。無論比賽結果如何，都值得被尊重。呼籲大家文明觀賽、理性評論，多鼓勵、少打擊，營造和維護良好冬奧氛圍。快手昨亦公布，處置325個違規帳號，以及4538條違規影片，並稱「不要借機在網絡上滋生事端」。

日前，歸化中國、在美國出世的滑冰選手朱易在兩場比賽中失誤跌倒，其中一場險些令中國隊失去晉級資格，引來網民猛烈批評，稱她是「恥辱」。微博詞條「朱易摔了」半天累積逾2億點閱量。不少網民質疑朱易實力不如無緣參賽的本土選手陳虹伊，是「走後門」，靠她的科學家父親、北大人工智能研究院長朱松純，才能代表國家隊出戰。亦有人批評她中文水平不好、沒有接受央視訪問，質疑她對國家的效忠。

胡錫進籲對歸化者更「開放豁達」

媒體、社交平台迅速為負面輿論降溫。微博當日刪除包括「朱易失誤」、「朱易摔了」在內的多個標籤。新華社周一（7日）刊出《「朱易不接受中國媒體採訪」「朱易不會說中文」都是謠言》報道；澎湃新聞昨日發表《為谷愛凌喝彩，也請為朱易加油》評論。

《環球時報》前總編胡錫進前日發帖呼籲，網民不要「公然落井下石」，對歸化運動員要更「開放豁達」；又稱這次冬奧有多名運動員是在美、加等外國出生、後加入中國籍代表中國參賽。「這種體育比賽帶動的反向移民是時代的新產物，也許也是某種新徵兆。」

針對今屆冬奧，國家體育總局提出「全項目參賽」的目標，即109個項目都要派選手參加，因而使用了不少歸化運動員。中國冰球男女兩隊歸化球員人數均超過一半，男子冰球隊25人，歸化球員就有15名。

（北京冬奧）

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