彭帥現身 與巴赫看谷愛凌比賽

《隊報》記者：未證明沒事

WTA西蒙：採訪未減擔憂

路透社報道，彭帥戴着印有奧運五環的毛帽，並身穿繡有中國國旗的外套。她在離場時回應了記者的問候，但沒有回答問題。巴赫則表示，彭帥就坐在賽場裏，他們有機會見面並交談。巴赫還說，彭帥現在必須去隔離區，「她告訴我，她將離開（冬奧）閉環」。

對於彭帥接受法媒專訪，國際女子網球協會（WTA）主席西蒙（Steve Simon）前日發表聲明說：「無論是接受採訪還是參加奧運會，看到彭帥總是很好。」但他認為面對面採訪並沒有減輕對她的任何擔憂。

《隊報》參與訪問彭帥的記者之一文圖亞克（Marc Ventouillac）向美聯社表示，很清楚中方在想什麼，官員在冬奧之際同意訪問，看來是想平息爭議，「這是中國奧運政治宣傳的一環」。他說，彭帥「看起來很健康」。訪問本來安排半個鐘頭，最終時長幾乎比計劃中的多一倍，除了事先提交的「8或10題」，他們還另外提出自己想問的所有問題，「題目沒有被審查」。不過他表示，自己仍無法確定彭帥是否能自由發言、做她想做的事，「這次訪問並未證明彭帥沒事」。