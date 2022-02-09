指「千里治病順道嫁」 八孩母最新調查未釋疑

楊×俠在董集村裏，被鐵鏈鎖頸、拴於簡陋偏房，為「丈夫」董志民生育了8個孩子。事件曝光後，豐縣官方早前發過兩則通報，但輿論質疑當局對婦女拐賣問題避重就輕。徐州市委市政府聯合調查組前晚11時發布最新通報，稱透過查閱楊×俠、董志民的婚姻登記資料，含有「雲南省福貢縣亞谷村」字樣，即派員到當地核查，與村幹部、村民對比照片和口音，「確認」她為當地人，原名「小花梅」。

說法不一 現稱江蘇「走失」無報警

通報稱，據親屬與村民回憶，小花梅1994年曾結婚，1996年離婚後已言語行為異常。警方找到當時同村、帶小花梅到江蘇的桑××，桑稱自己受小花梅母親所託，到江蘇治病並「找個好人家嫁了」，兩人到江蘇省東海縣後走失。當時桑未報警，亦未告知小花梅家屬，後續調查將適時公布。至於楊婦的健康情况，通報提到，她的牙齒脫落因重度牙周病，其他健康指標正常。經過DNA鑑定，8名孩子與楊、董志民符合生物學親子關係。而董志民是否涉嫌違法犯罪，公安已展開調查。

調查層級更高 未提「沒有拐賣行為」

值得注意的是，前兩次通報均由豐縣發布，此次發布則提升為徐州市調查組。前兩次均提到「未發現拐賣行為」，這次沒有這一表述。

在徐州發布通報前9分鐘，央視率先發布有關內容，獨家披露楊婦在病院醫治的情况，指稱楊婦1月28日收治入院，影片顯示，她與醫護有交流，但語音難辨。診斷醫生稱，楊入院時有衝動傷人的現象，難以溝通，「她說的話，我們都不太懂她什麼意思」，經過治療後能簡單與醫務人員溝通，危險性評估由四級降為二級。醫生又稱，她僅存9顆牙齒，脫落是因牙周病，不是網上所說的暴力引致。

不過通報發出後，公眾質疑仍未平息，再次提出疑問：為何3次通報說法都不一樣？桑女為何會帶生病的楊女到千里之外的江蘇看病？是否涉及誘拐？楊女連自己名字都不知道，在婚姻登記上的地址卻是準確的？

胡錫進：案件靠互聯網輿論推動

環球時報已退休總編胡錫進昨發帖透露，從接近案情的可靠人士知悉，桑女承認在小花梅的事情上得到「好處費」，但目前不承認轉賣。他又提到，這次案件進展很大程度是互聯網輿論場推動，再次證明互聯網輿論場有大量正能量，已是推動社會治理進步機制中不可或缺的動力。

明報記者