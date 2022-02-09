美再售台值7.8億導彈設備

中央社報道，美國國務院前日宣布，基於《台灣關係法》，已批准對台灣出售價值1億美元、為期5年的愛國者系統工程勤務計劃及導彈效能鑑測計劃的設備與服務，為期5年，其中包含工程服務支援，以維持、改善愛國者防空導彈系統。美國國防安全合作署表示，此次軍售有助台灣維持導彈密度、確保空中作戰戰備能力，以嚇阻區域威脅。

美：按《台關係法》軍售 京：強烈譴責

台國防部昨表示，目前軍售進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。台外交部透過新聞稿指出，這充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，美方協助台灣即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。「面對中國持續的軍事擴張和挑釁行為」，台灣「將以堅實國防維護國家安全」。

對此，新華社引述外交部新聞發言人趙立堅表示，美對台軍售嚴重違反一個中國原則和中美3個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。美方應立即撤銷上述對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫。趙立堅又警告，「中方必將採取正當有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益」；至於具體措施，「請大家拭目以待」。

國台辦發言人馬曉光表示，民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁，把台灣老百姓血汗錢用來購買武器，挽救不了「台獨」必然滅亡的命運。