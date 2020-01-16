台解禁福島食品 入CPTPP第一步 蔡英文承諾不進「核食」 學者：兩岸同申請 台沒鬆懈本錢

港澳早放寬 現剩大陸全禁福島食品

中央社報道，2011年3月11日日本大地震引發福島核電廠輻射外泄事故，半個月後台灣禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉5縣食品進口。昨在「日本食品輸入管制措施」記者會上，行政院發言人羅秉成指出，11年來日本採取比國際標準更嚴的措施，相關產品風險趨降，目前CPTPP及美國、以色列等40多國已完全解除管制，港澳也放寬入口，全世界只剩台灣與中國大陸完全禁止福島5縣食品。

台行政院：標準比歐美更嚴格

羅秉成強調，非完全解除管制，而是「以新代舊」調整，從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」。不過，福島5縣的野生鳥獸肉、菇類、漉油菜及日本本地限制流通的品項仍禁止進口。行政院食安辦主任許輔指出，台灣不會進口「核食」，且相關檢驗標準比聯合國食品法典委員會（CODEX）、歐盟、美國更嚴格，以銫為例，CODEX和美加標準皆為每公斤1000貝克或以上，台灣則為100貝克。

日本歡迎 稱期待深化日台關係

日本官房長官松野博一在記者會對此表示歡迎，認為有助災區重建，並期待進一步深化日台經濟關係與友好關係，也將強烈要求中國內地早日解禁。大陸的外交部發言人趙立堅重申，3‧11事件後對日本進口食品加強監管，並持續評估日本食品放射性污染風險，防範不符要求的食品輸入。

蔡英文在facebook表示，在嚴格把關食品安全的前提下，要充滿自信，進一步參與CPTPP等高標準的國際經貿體制，把握全球供應鏈重組的契機，讓台灣走向世界、立足世界，創造更多機會和繁榮發展。行政院長蘇貞昌也在facebook稱，台灣要加入CPTPP等國際貿易體系，不該用毫無科學根據的作法，歧視任何國家，包括日本食品。台外交部表示，此舉有助台灣取得世界各國信賴，有信心爭取迎向CPTPP，台日也將簽署食品安全合作備忘錄，加強資訊交換。

台灣經濟研究院國際事務處研究員邱達生指出，這是加入CPTPP必須走的路。兩岸去年9月申請加入CPTPP，雖然大陸經濟開放程度不如台灣，但優勢是市場非常大，意味與11成員國談判時擁有較大議價權，相較之下台灣自由化程度高，但屬於出口導向的經濟體，純粹是供給方，「我們沒有本錢鬆懈」。

事件在台灣引發爭議和藍綠爭拗。綠營以「福食」形容福島食品，藍營則仍稱「核食」。聯合報報道，國民黨主席朱立倫批評，民進黨草率突襲，毫不在乎台灣人民健康，就要付出代價。

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