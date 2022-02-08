官方兩通報未釋疑 網民群情洶湧

氣溫近零度 婦人穿薄衣

在事件未引爆全網關注前，八孩之家是當地小有名氣的打卡網紅點，早期經由抖音上靠拍攝貧苦人家的一名博主發現。此後常有抖音正能量博主到他家打卡、拍影片賺人氣，當時的宣傳基調是父親董志民如何「父愛如山」、含辛茹苦養育8個孩子，當地的扶貧如何精準救助。董家因此收獲民間捐贈，甚至有商家找這名「英雄爸爸」拍片推銷。但八孩的母親從未在影片中出現，直到上月抖音用戶「徐州一修哥」才第一次拍到。

影片中，該婦女脖子上掛着鐵鍊，被栓在一間沒有房門的土屋，在當時氣溫已接近零度的徐州，女子身上竟只有單薄衣服，且與博主對答不清，網民開始關注這名母親是否被拐賣。豐縣的第一次官方通報稱，該女子名為「楊×俠」，1998年8月與董領證結婚，不存在拐賣；同時指出楊患有精神疾病。

而在大年初一的前一晚（1月31日），豐縣以聯合調查組名義發布第二次通報，指楊×俠的姓名為董所取，於1998年6月流浪乞討時被董父（已故）收留，生活中發現「有智障表現」。去年楊的病情加重，經常摔打東西、毆打家人，董「暫時用鎖鏈約束其行為」。通報又稱，公安在2020年將楊的DNA（脫氧核糖核酸），與全國被拐賣或失蹤兒童系統庫、全國公安機關DNA數據庫比對，未有符合的親緣信息。在楊與董辦理結婚登記時，民政辦人員「未對女方的身分信息嚴格核實」。

董男曾被指「父愛如山」

長子稱影片侵權促刪除

通報指，民政、財政等部門多年來為董家為學童提供生活補助。董的行為涉嫌違法，公安機關已開展調查；將對失職、瀆職人員依法依規處理。而楊女士正在精神病院接受治療。

與此同時，網民提出多項質疑，八個孩子是否同屬一個父親？當中有否涉及強姦？計生部門、公安部門是否違規、瀆職？多次為「八孩媽媽」發聲、在微博擁有70多萬粉絲追蹤的大V「作家西原秋」發帖稱，受害者長子向網信辦舉報，稱他的帖文可能有影像侵犯了其母親權利，兩人也曾通話，對方要求刪除帖文。