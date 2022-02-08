江蘇兩農婦遭虐待 掀人口拐賣質疑 「八孩之母」鐵鏈鎖頸 同村婦被毆殘長年趴地

過年前，一段有關農村八孩母親、宣揚農村正能量的抖音影片熱傳。片中可見疑似精神失常的女子，衣著單薄被鐵鏈鎖住，囚禁在土屋。片中人問女子：「能不能聽我的話？不能是吧。」但這名無法正常言語的女士，竟然生下了八個小孩。影片很快引發全網震驚，人們質疑該女子是否被拐賣、拘禁、虐待。官方兩次通報事件，並無釋除疑慮（見另稿）。

婦女被鎖神經失常 官方稱「不存在拐賣」

本報昨日撥打豐縣政府電話，值班人員稱就八孩事件會再有通報。到了昨晚，央視發布徐州市、豐縣聯合調查組的結果，確認八孩之母「楊某俠」的身分為雲南人「小花梅」，1994年曾嫁到雲南保山市，在1996年離婚已行為異常；其後被同村人帶到江蘇治病，途中走失。通報又稱，目前已對董某民（丈夫）是否違法展開調查，情况將適時公布。

央視稱八孩之母1996年「治病途中走失」

有關鄉村婦女拐賣的議題持續發酵。有前媒體人在微博透露，與八孩母親同村的另一個外鄉女孩亦被鎖，現在神經不正常、無法正常行走，而她沒有被正能量自媒體關注的原因是家裏「人丁不夠興旺」。

最先拍到「八孩之母」的抖音用戶「徐州一修哥」，其發布的另一則影片顯示，一名女子趴在地上不斷搖頭，嘴裏發出無法辨識的聲音，頭腦搖晃，舉止不似常人。旁邊一隻狗不住地吠叫，影片中的男子稱：「20多年都在地上生活，衣服都不能穿，她就用被子裹着，太可憐了！」

知情者：董男稱女子「買來的」 育兩子被吊打致殘

據知情人士向本報指出，影片中的女子就在「八孩之母」居所附近，該戶董姓男子對外宣稱「那女的是買來的」，並育有兩子。婦女在村裏外號「吊死鬼」，因經常被男方吊在屋子虐打而得名。村民反映該女起初正常，但後來因遭受虐待致殘。

據有關方面的身分信息顯示，該名婦女生於1970年3月26日，名為鍾玉仙。證件照片（圖二）顯示她目光無神，視線朝下，神色不尋常。但根據內地證件照片要求，人像必須神態自然，雙眼睜開正視前方，保證瞳孔清晰可見。

抖音片爆紅 「八孩之家」收大量捐款

上述知情者指出，丈夫眼見八孩之家透過抖音網紅影片走紅後，得到大量社會捐款，於是也找來網紅拍片，「主要是為了錢，榨取其最後的剩餘價值」。而在豐縣兩次通報八孩事件後，兩戶人家大門緊閉，村民因受警告紛紛繞道而行。事件引發輿論嘩然，前媒體人引述消息稱，徐州市公安局及豐縣稱派出100多人展開工作。豐縣表示先調查兩個母親情况，並將「舉一反三」在全縣排查。

傳媒婦團集體「失聲」 網紅遭約談

截至昨日，「#官方通報徐州豐縣生育八孩女子情况」在微博的閱讀量達20億，但內地媒體、婦女團體幾乎集體失聲，網民慨嘆「十幾億人都在關注，竟然無法解救受苦女子」。

據有關人士透露，多家內地媒體大年初二已派記者赴現場採訪，但有關部門下令不允許報道，「採訪的內容發不了，記者都讓回去了」。而最先發布影片的正能量網紅「徐州一修哥」亦被警察談話，早前的影片也全被刪除。

明報記者