洪國總統染疫 賴清德上月曾接觸

據中央社報道，在獲悉卡斯特羅確診後，台灣總統府發言人張惇涵昨日表示，總統蔡英文已於第一時間請外交部長吳釗燮及駐洪都拉斯大使致上誠摯關心與慰問，張惇涵並表示，賴清德昨天早上最新的快篩檢驗結果為陰性。目前，賴清德健康良好，身體沒有不適，醫療團隊會持續掌握賴及訪團團員的健康狀况。

賴檢測陰性 特使團「兩層口罩不離身」

台總統府副秘書長李俊俋昨也表示，賴清德率領的特使團6天5夜行程全程戴口罩，在機場、參加活動更是兩層口罩不離身。

台外交部發言人歐江安表示，賴清德曾於洪德拉斯1月26日晚間與卡斯特羅在首府會晤，另於27日就職典禮及雙邊會談時多次互動。訪問期間，特使團參加活動時全程佩戴口罩，訪問期間及返台前的抗原快篩及核酸檢測結果都是陰性。

除了洪都拉斯總統確診，與台灣有邦交的伯利茲總理布里塞尼奧也確診。在訪問洪都拉斯時，賴清德曾與布里塞尼奧雙邊會談並有近距離接觸。

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