官員伴受訪 彭帥：從未說被「性侵」 微博帖文5次提「發生關係」 專訪宣布退役

彭帥是由中國奧會官員Wang Kan（音譯，王侃）陪同下，於北京冬奧會「閉環」內的酒店接受專訪。據《隊報》表示，該報同意在不加以評論的情况下刊登她的訪談問答。這次是彭帥在去年11月2日從微博上披露被迫與前中央政治局常委、前國務院副總理張高麗發生性關係後，首度正式接受媒體採訪。

稱外界誤解帖文故刪除

針對記者提問「你指控某人對你性侵。你實際上寫了什麼」時，彭帥回答稱：「性侵？我從未用任何方式說過任何人性侵我。」但她承認，微博發布的長文是她刪除的。對於刪文的原因，彭帥回答稱：「因為我想這麼做。」「外界對帖文有很大的誤解……我希望帖文的意義不要再被扭曲，也不希望媒體再大作文章。」

彭帥去年給國際女子網球協會（WTA）主席西蒙的電郵，及現身國際雪聯城市越野滑雪中國巡迴賽上海楊浦站現場簡短接受新加坡《聯合早報》訪問，都堅持否認披露過曾被任何人「性侵」。

根據彭帥發布的微博內容，她是被迫與張高麗「發生性關係」，文中提到：「在北京的康銘大廈，上午打完球，你和妻子康潔一起帶我去了你們家，然後把我帶進你家的房間，和十多年前在天津時一樣，要和我發生性關係，那天下午我很怕，根本沒想到會是這樣，（康潔）一個人在外幫守着，因為誰都不可能相信老婆會願意，七年前我們發生過一次性關係，然後你升常委去北京就再沒聯繫過我」。

該文發布後，彭帥神隱3周，國際球壇與網民因此發起了以主題標籤「#彭帥在哪裏」的運動。但彭帥否認被限制自由，她說：「我從來沒有自人間蒸發。只是有很多人，像是我的朋友或國際奧會的人傳信息給我，我單純無法回這麼多信息罷了。」「但我一直與閨密保持密切聯繫，我跟他們談話、回他們的電郵，我也跟WTA說過話。」

訪問未提張高麗 曾與巴赫會面

在訪問中，彭帥全程未提到張高麗的名字。現年36歲的彭帥還透露，她上周六（5日）在北京與國際奥委會主席巴赫會面，「他（巴赫）問我有沒有考慮再上場比賽、我的規劃是什麼、我打算做什麼等」。但彭帥表示，由於她膝蓋舊傷需要進行多次手術，加上年齡問題，因此她應該無法再參加職業賽事。

國際奧會：無法評斷彭帥現况

國際奧委會昨日亦發表聲明，證實彭帥與巴赫在奧林匹克俱樂部共進晚餐，並披露彭帥在冬奧會現場觀賽。彭帥告訴巴赫，她計劃在疫情結束後前往歐洲。聲明還表示，奥委會將與彭帥保持聯繫。不過聲明也說，國際奧會無法評斷彭帥的現况。

明報記者

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