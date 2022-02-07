中正紀念堂轉型正義 料成台北「反省威權公園」

藏兩蔣遺像 隱含舊國民黨意識形態

中正紀念堂位於台北市中正區，為紀念已故前總統兼國民黨總裁蔣中正（蔣介石）而興建，自落成以來即成為台北重要地標與觀光景點之一。由於隱含昔日國民黨的意識形態，近年反威權運動人士不斷要求拆除。去年9月，促轉會提出轉型方案，預計將中正紀念堂改為「反省威權歷史公園」。

中央社報道，葉虹靈表示，中正紀念堂轉型不是只有銅像拆不拆除的問題，而是要放在整體框架思考，這個25公頃、僅次大安森林公園的公共空間，如何更好地利用。

葉虹靈指出，促轉會統計顯示，全台兩蔣塑像及遺像、命名空間總計1544處，已移除以及同意處置比例為32.9%。不過，台國防部、教育部、退輔會轄下的兩蔣塑像及遺像、命名空間等威權象徵處置，進度仍緩慢。

有台灣國防部官員則表示，蔣中正為陸軍官校創校校長、國民革命軍之父，與台軍有密不可分的淵源，且台軍營區非屬「公共建築或場所」範疇，國防部秉持尊重歷史及遵守軍隊國家化立場。