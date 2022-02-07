內地長假回程高峰 車龍疫情暴雪3考驗

中國天氣網報道，2月5日起，內地迎來虎年最強雨雪天氣，將影響中國西北及南方大部地區。本輪雨雪天氣影響範圍廣，北方以雪為主，長江中下游一帶雨雪混雜。中央氣象發布暴雪藍色預警，昨日和今日，陝西、河南、湖北、湖南和安徽等地，部分地區有大雪至暴雪，部分地區新增積雪深度3到6厘米。

55路段封閉 料日均2800萬輛車流量

內地春運到2月25日結束。昨日是春節後車流返程高峰，多個高速收站出現通宵車龍。部分路段受降雪結冰影響封閉，內蒙古、四川、雲南、陝西、甘肅等多地共有30條高速公路、兩條國道、兩條省道，共55個路段封閉。未來兩天天氣仍然會對公路通行造成一定影響。

交通運輸部新聞發言人劉鵬飛表示，今年春運期間公眾高速公路出行主要以中、短途為主，預計日均車流量為2800萬輛左右，春運返程可能出現一定範圍的低溫雨雪天氣，建議廣大司機出行前做到「三看」：一是看疫情，二是看天氣，三是看路况。