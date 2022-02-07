網店「冰墩墩」被秒殺 北京現千米長龍搶購

「冰墩墩」擁有熊貓形象和冰晶外殼，並酷似太空人，每個由數十至數百元（人民幣，下同）不等。在北京冬奧會開幕式上，「冰墩墩」帶舞獅隊登場，瞬間成為全場關注的焦點。

央視財經報道，前晚，逾百萬網民湧入天貓奧林匹克官方旗艦店，上架的冬奥吉祥物瞬間售罄。其他有「冰墩墩」掛飾、擺件，甚至冬奧會的毛絨玩具等都被搶購一空。據天貓方面透露，「冰墩墩」造型手辦的銷售十分火爆，1小時賣出1,800件，而當日5,000個「冰墩墩」公仔上線15分鐘更被一掃而光。

昨日在北京王府井冬奥專賣店外，搶購「冰墩墩」的人龍長達千米，有市民表示，他排了一天一夜才買到。據店方表示，由於店外排隊人數過多，每百人進店時間都在1小時左右。5日起，店內部分熱門商品如吉祥物毛絨玩具、手辦等都已開始實行限購政策，該店正在盡全力積極協調備貨。

北京冬奧組委新聞發言人趙衛東昨對此表示，「一墩難求」，從一個側面反映了北京冬奧會的熱度，也反映三億人上冰雪的成果。

（北京冬奧）