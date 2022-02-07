稱維族火炬手「回擊種族滅絕論」 美主播被轟「華喉舌」

觀察者網報道，迪尼格爾當晚因其維吾爾族身分引起外媒關注，NBC主播格思里在看到迪尼格爾點安放主火炬時稱，這一安排是中國「發出的一個聲明」、「對於西方國家的直面回擊，包括美國在內」。

格思里的解說被部分外媒批評「落入了中國的宣傳陷阱」，在新聞工作上犯了失誤。霍士新聞等媒體掛出格思里的名字，對她在開幕式上的解說詞駁斥，媒體人凱爾·貝克爾（Kyle Becker）在Twitter發文斥格思里「成為中國的宣傳喉舌。」美國體育新聞網OutKick則刊文稱，「格思里為中國政府工作嗎？聽起來是的」。

國際奧會：不因出身背景而歧視

國際奧委會（IOC）發言人馬克·亞當斯（Mark Adams）則為北京冬奥主辦方的選擇辯護。「正如你們從奧林匹克憲章所知道的那樣，我們不因人們來自什麼地方或是什麼出身背景而歧視他們。」亞當斯補充說：「她（迪尼格爾）是完全有資格參與開幕式，我認為這是一個相當美好的理念。」

（北京冬奧）