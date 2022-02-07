與習會晤 古特雷斯促准人權專員訪疆 要求自由訪疆3年未果 聯國報告無期

習近平昨中午在人民大會堂會見幾位來華出席北京冬奧會開幕式的外國政要，包括巴基斯坦總理伊姆蘭·汗、阿根廷總統費爾南德斯、波蘭總統杜達、新加坡總統哈莉瑪、阿聯酋阿布扎比王儲穆罕默德、卡塔爾埃米爾塔米姆、塔吉克總統拉赫蒙、厄瓜多爾總統拉索、烏茲別克總統米爾濟約耶夫等。

稱3件大事值得關注 習：發揚民主

據央視「新聞聯播」昨晚報道，前天下午，習近平在人民大會堂會見古特雷斯，中央辦公廳主任丁薛祥、中央外事辦主任楊潔篪、王毅及國家發展改革委主任何立峰等參加會見。報道稱，習近平指出，當前和今後時期，世界上有三件大事值得認真思考和關注。一是團結抗疫，二是促進發展，三是發揚民主。習近平表示，「世界沒有定於一尊的制度樣板，沒有放之四海而皆準的發展模式。各國都有權選擇符合本國國情和人民需要的道路。」習近平說，中方將繼續堅定支持聯合國工作，一如既往展現大格局、大擔當，為維護世界和平與發展、構建人類命運共同體作出新貢獻。

官媒無提談及人權話題

內地官媒並無提及古特雷斯在會晤時談及的人權話題。據聯合國發布的新聞稿，古特雷斯表示，他對中國大力支持聯合國和多邊主義表示讚賞，希望聯合國和中國在聯合國工作的所有支柱——和平與安全、包括氣候變化和生物多樣性的可持續發展以及人權方面加強合作。他表示，中國正在為應對氣候變化做出重要努力，但他呼籲中國做出更多努力，加快向綠色經濟的過渡，以縮小排放差距。聯合國的新聞稿中提及，古特雷斯還表示，他期待聯合國人權事務高級專員辦事處與中國政府接觸，促成人權事務高級專員對中國，包括新疆進行可信的訪問。

巴切萊特辦公室上月稱「盼上半年訪疆」

去年9月，聯合國人權事務高級專員巴切萊特表示，自2018年9月始，希望進入中國新疆地區調查「嚴重侵犯維吾爾族穆斯林」報告的努力沒有成功。據美國之音報道，美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）在上月18日，曾致函巴切萊特，要求在北京冬奧會前公布有關新疆地區的人權侵犯情况評估報告，但無下文。巴切萊特在日內瓦的辦公室上個月說，正與中國磋商，希望在今年上半年訪問新疆。

近年來，包括人權團體、美國等西方國家指控中國政府在新疆設立「再教育營」，並存在嚴重侵害維吾爾族人權等行為。對此，中方均堅決否認，表示只是設立「職業技能教育培訓中心」，且是為了防止極端恐怖主義在新疆出現，打擊宗教極端分子以降低暴恐發生機率。

（北京冬奧）

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