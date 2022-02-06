樂玉成：中俄關係不封頂 離間注定失敗

外交部網站昨報道，在中俄元首會晤結束後，樂玉成接受媒體採訪表示，2014年習近平應普京邀請出席索契冬奧會開幕式時，兩人約定「2022年北京再聚首」。這次普京如約而來，實現跨越8年的「冬奧之約」和「新春之會」，續寫了中俄元首外交的又一佳話。他透露，近年習近平已同普京會晤38次，通電話和往來函電逾百次，無論在交往次數上，還是交流深度、廣度、溫度上，在大國領導人之間都絕無僅有。樂玉成又稱，從中看到兩人愈來愈深的個人友誼和「親力親為的領袖風範」。

樂玉成表示，兩國元首發表《關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》，集中闡述中俄在民主觀、發展觀、安全觀、秩序觀方面的共同立場，成為會晤最重要政治成果。在此框架內簽署涵蓋經貿、投資、能源、體育等領域近20份合作文件，為雙邊務實合作進一步走深走實奠定堅實基礎。兩國企業簽署《遠東天然氣供銷協議》成為繼東線天然氣管道後能源領域又一標誌合作，為中國實現雙碳目標提供新保障。

樂玉成表示，中俄關係這列快車永遠在路上，沒有終點站，只有加油站。他指出，去年雙邊貿易額突破1400億美元，增長超過35％，再創歷史新高，兩國已制定貨物和服務貿易高質量發展路線圖，為實現2024年雙邊貿易額突破2000億美元目標增添新動力。

俄：台屬中國領土 台：嚴厲譴責

中央社報道，對於中俄聯合聲明中俄方重申「恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分」，台外交部昨稱，對此貶損中華民國台灣主權的不實表述表示嚴厲譴責。