習宴迎冬奧來賓 籲國際「更團結」 密密晤多國元首 疫情以來首大型主場外交

宴會簡單隆重

在昨午的宴會前，習近平和夫人彭麗媛與國際貴賓一起先在金色大廳旁邊的南過廳合影留念，北京青年報報道，每位貴賓站立的地方都做了標記，互相間保持安全距離。合影結束後，大家才進入金色大廳出席宴會。央視新聞聯播所見，宴會簡單而隆重，桌子擺成一個「口」，其中一邊坐着中方人員，另三邊為國際貴賓。桌的中心是冬奧主題的花壇，冬奧主要場館模型點綴其間。

新華社報道，習近平致辭時強調，自古以來奧運承載着人類對和平、團結、進步的美好追求；應牢記奧運初心，共同維護世界和平，堅持相互尊重、平等相待、對話協商，努力化解分歧，消弭衝突，共同建設一個持久和平的世界；應弘揚奧運精神，團結應對國際社會共同挑戰，疫情仍在肆虐，氣候變化、恐怖主義等全球問題層出不窮，國際社會應當「更團結」，踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，共同建設和諧合作的國際大家庭；應踐行奧運宗旨，持續推動人類進步事業，堅守和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，促進不同文明交流互鑑，共同構建人類命運共同體。

習近平最後引用宋代王安石詩句「爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇」，表示中國剛迎來農曆虎年，虎象徵力量、勇敢、無畏，祝願奧運健兒像虎一樣充滿力量、創造佳績，相信經共同努力，北京冬奧定會以簡約、安全、精彩的盛會而載入史冊。

國際奧委會主席巴赫和聯合國秘書長古特雷斯表示，尊重規則、尊重彼此，透過和平良性競爭來團結世界，這是奧運的使命，也應成為世界各國的目標，當今世界面臨諸多挑戰，更加需要團結與合作，希望國際社會以北京冬奧為契機，超越分歧，一起向未來，共同構建更加美好的明天。

提世界3大事：

團結抗疫 促進發展 發揚民主

值得留意的是，2008年北京奧運時，時任國家主席胡錦濤與夫人劉永清設宴歡迎外賓，時任總理溫家寶也有出席，但今次總理李克強並無現身，只有政治局常委王滬寧和韓正等人出席。官媒報道李克強昨在釣魚台國賓館會見世界衛生組織總幹事譚德塞等外賓。

昨習近平活動密集，外交部網站顯示，習在大會堂分別會見埃及總統塞西、塞爾維亞總統武契奇、哈薩克總統托卡耶夫、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、塔吉克總統拉赫蒙、厄瓜多爾總統拉索、阿聯酋阿布扎比王儲穆罕默德、卡塔爾埃米爾塔米姆及古特雷斯等。

習近平對古特雷斯指出，當前和今後一個時期世界上有3件大事值得認真思考和關注，一是團結抗疫，二是促進發展，三是發揚民主。習稱，世界沒有定於一尊的制度樣板，沒有放之四海而皆準的發展模式，各國都有權選擇符合本國國情和人民需要的道路。

（北京冬奧）

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