昨日適逢立春，冬奧開幕首個表演節目就由「立春」開始，400人揮舞着10尺綠色熒光長杆，營造大地回春的美麗景象；水幕之後從天而降，化成波濤再結成滿場冰，冰立方升起，代表24屆冬奥會的24道激光射下，奧運五環以「冰雕」造型「破冰」而出。開幕式大量運用數碼科技，營造出冰雪世界，「冰雪五環」亦非真正冰雪雕刻而成，開閉幕式總導演張藝謀透露：「我們做了一個360度、貨真價實的數字裝置。」

張藝謀早前曾「劇透」，「北京冬奧開幕式是雪花和冰的故事」，形容「完全不同的雪花匯聚到北京，成為一朵人類的雪花，一朵共同的雪花」。在約100分鐘的開幕儀式中，最讓人期待、最神秘的點燃聖火環節，主角就是一朵由全部參賽代表團的引導牌「小雪花」組成的「大雪花」，兩名最後一棒火炬手、千禧後運動員趙嘉文及迪尼格爾‧依拉木江把火炬插在「大雪花」台上，大雪花緩緩向上升，成為北京冬奧會的主火炬。沒有點燃的動作，也沒有以往的熊熊聖火，強調低碳環保理念。

張藝謀早前受訪時就表示，這次開幕式的點火方式和這100年來都不一樣，自己很希望做第一個吃螃蟹的人。

（綜合報道）

（北京冬奧）