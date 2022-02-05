北京聞風：冬奧有何意義？ /文：鍾鳴九

當前全球經濟持續低迷，新冠疫情大流行與大國地緣政治角力更令世界雪上加霜。國家主席習近平上周會見國際奧委會主席巴赫時強調，奧林匹克運動倡導的「更團結」正是當今時代最需要的。世界各國與其在190多條小船上，不如同在一條大船上，共同擁有更美好未來，所以我們提出了「一起向未來」的北京冬奧會口號。巴赫3日再次表示，本屆冬奧會的使命就是讓整個世界團結起來，運動員們在和平、公平的環境下在體育場上競爭，並在彼此間建立友誼橋樑。

學者：傳遞維護世界和平信心

中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤認為，疫情至今仍在全球不斷反覆，一個重要因由便是國際社會的分裂造成各國沒能同舟共濟。冬奧會對世界加強團結有很大意義。阮宗澤認為，中國如期舉辦冬奧會還向世界傳遞出維護世界和平發展的信心，給大家提供了一個交流機會，讓不同地域、不同文化背景的人都可以通過交流相互了解、理解和尊重，這對消除誤解起重要作用。

由於各國歷史文化和國情不同，此前一些西方國家民眾對中國的防疫措施理解不足。在體驗過冬奧閉環後，曾4次參加奧運會的澳洲運動員布里特·考克斯對澳洲廣播公司表示：「閉環真的很好，我覺得非常安全。」該報道提到，「如果澳洲雪上技巧隊的看法能代表參加北京冬奧會的運動員，那麼冬奧閉環很受歡迎」。

除增進各國民眾對中國的了解和認識外，北京冬奧會也以體育為媒，搭建起國家間溝通對話的又一座橋樑。儘管全球疫情依然嚴峻，仍有包括俄羅斯總統普京在內的32名國際政要出席冬奧會開幕式及相關活動。

儘管此前美國、澳洲、加拿大等6國公開表示外交抵制冬奧，日本也在冬奧開幕前夕通過所謂「涉華人權決議」。然而，聯合國秘書長古特雷斯、聯大主席沙希德、世界衛生組織總幹事譚德塞、世界知識產權組織總幹事鄧鴻森等同機抵京，就連美國白宮新聞秘書也說美國總統拜登「當然會」看冬奧。觀察人士認為，世界的主流依然希望通過體育交流來加強各國相互理解，增進合作和友誼。這正是奧林匹克精神的要義。

文：鍾鳴九

（北京冬奧）