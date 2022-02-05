京有維權者被禁足 海外反華示威聲不絕

「沒有人權，就沒有奧運」

與此同時，海外杯葛北京冬奧的聲音和行動不絕。法新社報道，約500名藏人周四（3日）在瑞士洛桑的國際奧委會（IOC）總部外示威，並遊行至3公里外的奧運博物館。領頭者滑着雪橇、後面拖着中國國旗，很多示威者手持西藏旗幟，以及寫有「抵制北京冬奧」、「停止在西藏侵犯人權」、「可恥的奧運」的標語。遊行隊伍經過奧運五環時高喊「沒有人權，就沒有奧運」和「北京奧運：種族滅絕的奧運」等口號。

另據中央社報道，海外藏人、維吾爾族人、香港人、台灣人團體周四在美國洛杉磯中國領事館外集會，這是全球60多個城市發起「No Beijing 2022」示威活動的一環，旨在抗議中國政府侵害人權，包括酷刑施虐、大規模羈押、對群眾使用暴力、打壓個別宗教與文化等行為。

（北京冬奧）