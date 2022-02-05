白宮三色燈打氣 佩洛西籲美選手勿激怒中國

斥IOC因財無視中國侵犯人權

路透社報道，美國眾議院議長佩洛西周四（3日）在美國國會及行政當局中國委員會（CECC）的聽證會上表示，美國有「迫切的道義責任」譴責中國侵犯人權的行為，並批評國際奧委會（IOC）「在贊助商資助之下再次對侵犯人權一事視而不見」。佩洛西說：「如果我們只因為商業利益，而不為對抗中國侵犯人權的事發聲，那我們在世界各地都將沒有立場，來公開反對侵害人權的行為。」

不過，佩洛西也指出，運動員參加北京冬奧時應該專注在比賽上，而不要在這些議題發聲上分心，「不要冒險激怒中國政府，因為他們是殘酷無情的」。

駐美大使館反駁《華郵》社評

另外，中國駐美大使館官網周五（4日）發新聞稿表示，針對《華盛頓郵報》上月22日的社評文章〈中國向冬奧運動員傳遞的信息：噤聲然後滑雪〉，使館發言人劉鵬宇上月25日致函該報編委會，部分內容刊登在該報上月30日評論版，特公布信函全文。中國大使館指出，奧運會是體育盛會，不是政治舞台，北京冬奧不應受到政治干擾和操縱，以言論自由之名强迫運動員不顧國際奧委會規則對外表態，是赤裸裸的道德綁架，「那些企圖將體育政治化的造謠者必將一敗塗地」。

（北京冬奧）