漢維選手雪花中「點燃」冬奧聖火 31國際政要觀禮 金正恩賀電：中國又一勝利

萬塊屏幕組冰面 開幕展「過年好」

開幕禮昨晚8時開始，鳥巢的1.16萬平方米冰面中央場地，由1.1萬多塊LED屏幕組成，展現出「過年好」三個中文字。在《和平─命運共同體》的音樂聲中，習近平與夫人彭麗媛、國際奧委會主席巴赫等人入場，並排而坐，而習近平與巴赫相隔頗遠。因開幕日適逢二十四節氣中的立春，大會播放二十四節氣的片段倒數，又在現場以綠色光影代表立春之日，春回大地。

91個國家地區的代表團魚貫進場，中國代表團在《歌唱祖國》音樂聲下壓軸出場，由速度滑冰運動員高亭宇和鋼架雪車選手趙丹擔任旗手，全場掌聲雷動。俄羅斯代表團、港隊入場期間獲歡呼與掌聲，美國運動員入場時並無獲歡呼。

巴赫普通話祝福「虎年大吉」

北京冬奧組委主席、北京市委書記蔡奇致辭稱，中國14年前曾在北京點燃聖火，實現百年奧運夢，中國7年前爭取到冬奧，使北京成全球首個雙奧之城，見證中國為奧運寫下新的傳奇。巴赫則以普通話祝福「新春快樂，虎年大吉」，又感謝中國、志願者，在疫情仍沉重的環境下，歡迎各國運動員克服種種困難參賽。

而在最後的火炬傳遞環節，短道速滑名將楊陽、百米飛人蘇炳添等7名運動員參與，最後一棒為男女兩名火炬手。女火炬手為新疆的維吾爾族運動員迪尼格爾‧依拉木江，男火炬手是北歐兩項選手、漢族的趙嘉文。他們共同將火炬放在一個巨型雪花裝置中心，並成為主火炬。

普京沙特王儲埃及總統到場

西方國家美國、英國、澳洲等國以人權為由外交杯葛冬奧，昨天出席冬奧的有31國領導人及國際組織負責人，包括俄羅斯總統普京、沙特阿拉伯王儲穆罕默德、埃及總統塞西等，以及中亞、中東等國家元首。其中許多與中俄一樣，被排除在美國去年12月舉行的民主峰會外。而沒出席的朝鮮領導人金正恩向習近平發賀電，稱冬奧成功開幕是中國取得的又一勝利，任何難關和挑戰，都無法阻擋以習近平為核心的中國人民前進步伐。

今屆開幕禮以簡約為主，由2008年1.5萬人演出4小時，縮減到今屆只有3000人演出、長約兩小時。煙火燃放量也為2008年開幕式的十分之一。繼2008年夏季奧運後再次擔任總導演的張藝謀表示，14年前的開幕式展現了中國五千年璀璨文明，今次則集中表現中國的現代和未來，開幕式的每分鐘，實際上都寫滿了中國文化、中國人的價值觀念和哲學思想，是「更深層次的文化自信」。

（北京冬奧）

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