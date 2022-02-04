閉環內交換徽章 廣交朋友

記者：徽章是參與奧運的紀念

馮馮說他第一次徽章交換是在2008年北京奧運。那年他在電視台工作，因台裏徽章好看，就有人來找他交換徽章，他因此認識了許多新朋友。此後，每次參與奧運節目製作，他都會收集當屆各式徽章。他說他最珍貴的一枚徽章，是2016年里約奧運時從朝鮮運動員手裏拿到的一枚徽章。他說：「雖然沒那麽精緻，但覺得比當年那些流行的徽章更有意義。」

北京冬奧推出600多款徽章

另一位電視製作人尹先生，從2002年鹽湖城冬奧會開始收集奧運徽章。他談起奧運徽章時稱：「看到這些徽章，就會回想起當時採訪大賽的過往畫面。我不是重度的徽章愛好者，但是每一屆都會留一些對我而言意義重大的徽章，是自己親身參加奧運會的紀念。」

奧運徽章起源於1896年雅典，起初只是用來區別運動員、官員和記者。後來逐漸用以傳播奧林匹克精神與文化。此次北京冬奧會，官方推出了十幾個系列600多款徽章，包括倒數計時徽章、雪韻北京、上古神話、四大發明、傳統體育等。許多採訪冬奧的媒體，也製作了代表各自媒體或國家特色的徽章，如日媒大多採用代表自己媒體的吉祥物和日本特色的櫻花、富士山等元素。

（北京冬奧）