穿中國隊隊服捱轟 台速滑女將刪片道歉

中央社報道，黃郁婷是台灣4名北京冬奧參賽選手之一，她將於下周一（7日）在速滑女子1500米項目率先出賽。黃郁婷近日發布的影片中，她身穿印有「CHINA」字樣的中國隊隊服，引發爭議。

台體育署：不會處分

黃郁婷在facebook回應稱：「運動歸運動，在運動界裏，我們沒有國籍之分，大家賽場下都是很要好的朋友……你可以不需要幫我加油，但請記得幫你想支持的運動員加油！」但未能平息風浪，黃郁婷後又表示，台灣教育部長潘文忠致電轉達台灣總統蔡英文和行政院長蘇貞昌「關懷之意及替我們加油」，強調「我們會努力奮鬥為台灣爭取最大的榮譽，也謝謝所有替我加油的人，我會謹守本心，不忘初衷」。

台灣體育署指出，黃郁婷與一名大陸選手在德國訓練時結識成為好朋友，兩人互換禮物，黃這次去北京訓練時也穿了對方送的服裝，對因此造成很大困擾，她已道歉。體育署不會對黃郁婷作出任何處置，但已特別提醒教練、選手注意社交媒體上的發言。

此外，國台辦昨日證實，國民黨前主席洪秀柱前日抵達北京，將應邀出席今日舉行的冬奧開幕式。洪秀柱之前透露，她非常高興受邀出席冬奧開幕禮，已平安抵達北京，配合嚴格的防疫措施，進入了冬奧會場。

（北京冬奧）