普京：反對體育變施壓工具 白宮指拜登將觀賽撐美選手

「與習近平是有共同看法的好朋友」

普京先稱，自己與中國國家主席習近平是「在解決世界問題上有着許多共同看法的好朋友和政治家」，認為舉辦方已為冬奧做好準備，大規模投資建設體育和交通基礎設施，興建現代化的體育場館，並為確保外國運動員、教練和記者在中國逗留期間的安全創造了條件。相信北京一定會以最高水平舉辦冬奧，祝所有運動員、奧運選手比賽順利、取得好成績，祝所有來賓擁有美好難忘的感受和愉快的心情。

普京強調，俄羅斯一直並將繼續致力於傳統的奧林匹克價值觀，反對將體育政治化，反對將體育作為施壓、不公平競爭和歧視的工具。由於俄羅斯陷入興奮劑醜聞，該國運動員無法以國家名義參加北京冬奧。普京表示，俄方認為，對個人違法實施「集體懲罰」的做法是不可接受的，但這種做法最近已變得司空見慣。他續稱，當然，俄方強烈譴責運動員使用違禁藥物，主張為消除在體育運動中使用興奮劑開展廣泛的國際合作。

白宮發言人：不排除穿奧運服裝看比賽

美國帶頭外交抵制北京冬奧，另據美國之音電台報道，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周三（2日）在記者會上被問到拜登會否觀看北京冬奧時稱：「絕對的，我們都會。」她指出：「是的，我們期待着（觀看這次比賽），並為參加比賽的美國運動員加油。」普薩基還說，不排除到時穿奧運服裝的可能，並鼓勵大家也這麼做。

（北京冬奧）