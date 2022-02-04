冬奧今開幕 習近平：中國已準備好 人與雪花共舞 火炬燃點懸念將揭曉

新華社報道，今晚中央廣播電視總台將對開幕式進行現場直播，新華網進行圖文直播。北京也將成為世界上首個既舉辦過夏奧會，又舉辦冬奧會的「雙奧之城」。習近平除出席冬奧會開幕式，也將為來華出席開幕式的外國元首、政府首腦、王室成員及國際組織負責人舉行歡迎宴會，並舉行相關雙邊活動。

前日（2日），「鳥巢」上演冬奧會開幕式第五次、也是最後一次綵排，北京冬奧組委開閉幕式工作部部長、國家體育場運行團隊主任常宇說，「現在我們正在做最後的協調和磨合，經過前期彩排，各個儀式流程都更加順暢，舞台演出設備也運轉良好，我們有信心在2月4日晚奉獻一場簡約、安全、精彩的開幕式」。

巴赫：抵制幽靈再現 促守中立原則

關於開幕式，此前央視有多次「劇透」，包括將文藝表演和儀式環節融為一體；人工智能、機器視覺、5G和雲科技等科技成果都會巧妙地用在開幕式當中，達到人少而不空，空靈而浪漫的效果；演員和地屏精準互動，人到哪裏，雪花就到哪裏。北京冬奧會開閉幕式總導演張藝謀還提到，這次在點火和火炬上，有一個重要改革，跟100年以來都不一樣。而這一切懸念也將在今晚揭曉。

昨日，國際奧委會（IOC）第139次全會在京開幕，習近平發表視像致辭表示：「從2008年的『同一個世界，同一個夢想』到2022年的『一起向未來』，中國積極參與奧林匹克運動，堅持不懈弘揚奧林匹克精神，是奧林匹克理想的堅定追求者、行動派。」國際奧委會主席巴赫說，目前一切就緒，「明天晚上，我們將與中國一道創造歷史。」

德國之聲引述巴赫說，在過去幾年中，他看到「體育日益政治化的烏雲在地平線上升起」，同時「過往的抵制幽靈」（boycott ghosts of the past）也再次「露出了醜陋的面目」。巴赫稱，IOC對此做出反應，呼籲聯合國、20國集團和各國政治家尊重奧林匹克中立原則。「只有在摒棄所有分歧和政治矛盾的前提下，奧運會才能履行其搭建橋梁的任務，才能將豐富多元的全人類團結在一起」。

巴赫又感謝東道主的熱情接待，稱讚北京冬奧組委的周密籌備和中國展開的全民冰雪運動。並認為北京冬奧會將帶來可觀經濟效益。巴赫說，到2025年，中國冰雪運動產業產值預計可達1550億美元。「一些傳統冰雪大國正在服務北京冬奧會，他們未來將繼續受益於這次盛會」。

巴黎米蘭奧組委考察「冰之帆」

昨日中午，有「冰之帆」之稱的國家體育館正式進入賽事時間。當天上午，由2024年巴黎奧組委代表、2026年米蘭奧組委代表及國際奧委會官員等組成的官方觀察團，實地考察了國家體育館賽事運行和人員管理工作。

（北京冬奧）

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