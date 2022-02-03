16美前國安官促立法 注資高科技抗華

路透社報道，由16名前任官員共同連署的信函指出，此項法案將「確保美國在微電子學的領導地位」。連署人包括了前總統奥巴馬任內的國防部長帕內塔（Leon Panetta）、前總統小布殊時期的國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley）。

眾院考量審議《競爭法》

美國聯邦參議院去年已通過《美國創新及競爭法》法案，內容包括注資半導體產業520億美元（約4000億港元）、授權1900億美元（約14,820億港元）來強化美國技術與研發，以和中國競爭抗衡。眾議院本周開始考量審議該院版本《美國競爭法》，一旦通過，則參眾兩院必須解決兩版本法案之間的歧異。

美國商務部表示，樂見眾院開始考量審查所提版本法案。此外，美國最大勞工組織前天表示強力支持眾院的法案。

另外，美國共和黨參議員科頓（Tom Cotton）和哈格蒂（Bill Hagerty）寫信給美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），敦促拜登政府加強對中國首要晶片製造商中芯國際（SMIC）的限制。他們指出，中芯國際是「明顯的國家安全威脅」。信中稱，加強控制向中芯國際出口美國技術的努力在商務部遇阻，這令人「氣餒」。

2020年末，特朗普將中芯國際納入美國商務部的實體名單。

（綜合報道）

（中美角力）