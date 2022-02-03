線上培訓30次 港人北上當志工

北京冬奧會賽會志願者招募工作自2019年12月開始，報名者超過100萬人。經過前期篩選和培訓，有近2萬人投入北京冬奧會和冬殘奧會的賽會志願服務中，分為對外聯絡、競賽運行、媒體運行與轉播、場館運行、市場開發等12類。

閉環幾十天 安排心理疏導

和主媒體中心其他535名志願者一樣，傅煜也是通過層層選拔、多輪培訓後才成功入選。作為主媒體中心「志願者之家」日常組成員之一，維護「志願者之家」的日常運作是她的重點工作。「某種角度來看，我是服務志願者的志願者。」

受疫情影響，傅煜參加的培訓一般在線上，培訓次數不下30次，主要涉及賽事基本知識、儀容儀表、溝通交流技巧等。由於冬奧志願服務要進入閉環幾十天，組委會專門給他們做了一些心理疏導。

昨天也是北京冬奧會的首個比賽日，中國冰壺混雙組合淩智與範蘇圓對陣瑞士名將佩雷與里奧斯。雖然不能到現場支持，但在談及喜歡的冰雪運動員時，傅煜脫口而出：「只要是中國選手，我都會為他們搖旗吶喊」。

另一名香港籍志願者何家瑜則尤為欣賞中國冰舞組合王詩玥與柳鑫宇。何家瑜第一次看他們的冰舞表演是在2019年，此後就「愛得一發不可收拾」。她說，擊劍、乒乓球等夏季奧運項目香港有優勢，但由於地理和氣候等原因，香港的冰雪項目並不算特別強勢。她希望隨着北京冬奧會的召開，能夠吸引更多對體育或奧運會感興趣的香港學生到內地旅遊或者參加比賽。

「北京是全世界首座『雙奧之城』」何家瑜說，「這座城市感覺像連接了兩個時空，2008年我還是一個小學生，坐在電視機前看北京奧運，現在我已經長大成人、成為冬奧會志願者的一員」。

除了來自港澳的志願者，1.4萬名首都高校大學生冬奧志願者中還包括30多名在北京念書的台灣學生。在2日至4日的火炬傳遞中，也有5名台灣人參與其中。

北京冬奧會志願者中還有一批「洋面孔」，比如同何家瑜一樣來自中國傳媒大學的烏克蘭女孩Nika（中文名李遐），她是主媒體中心536名志願者中唯一一名外籍志願者。她精通中、英、法、俄、烏5門語言，協助世界各國的記者。

特約記者 鍾健

（冬奧倒數1日）