韓正昨赴冬奧點火炬儀式 速滑名宿傳首棒 聖火明抵開幕式

今明經八達嶺長城頤和園

新華社報道，國務院副總理、第24屆冬奧會工作領導小組組長韓正，昨日上午在北京奧林匹克森林公園出席火炬接力啓動儀式。3名火種護衛分別手持火種燈、火炬和引火棒上場，一人從火種燈中引出火種，點燃火種台，韓正點燃北京冬奧火炬，並交給第1棒火炬手、八旬的中國首名世界速滑冠軍羅致煥。

《北京青年報》報道，傳遞路線包括11個閉環外的封閉傳遞區和1個閉環內的獨立傳遞區，其中北京、延慶、張家口賽區分別設有4個、2個、5個點位，北京奧林匹克森林公園點位將經過兩次。昨啓動儀式之後，火炬在北京奧森公園、北京冬奧公園傳遞；今日上午，將在延慶的八達嶺長城和世界葡萄博覽園傳遞；今日下午，將在張家口陽原泥河灣考古遺址公園、張北德勝村、張家口工業文化主題公園、崇禮富龍滑雪場、張家口大境門遺址傳遞；明日則在頤和園、北京奧森公園和大運河森林公園，其中奧森公園是閉環內傳遞。

姚明成「雙奧」火炬手

昨日在北京冬奧公園的第一棒火炬手是冬奧4金得主、短道速滑名將王濛，她重現其經典、獨特的背手姿勢，右手放在身後，左手持火炬奔跑。前NBA全明星、中國籃球協會主席姚明則是昨日北京奧森公園第19棒火炬手，他也由此成為「雙奧」火炬手。

1200名火炬手由國際奧委會、北京冬奧組委、中國奧委會、賽區所在省市和各贊助企業等選拔產生，包括全國各級先進模範代表，科、教、文、衛等各界先進代表和知名人士，其中年齡最大86歲，最小14歲，除中國公民外，還有20多國和地區的國際人士參與。

網上推「火炬網絡護跑手」

北京冬奧會火炬傳遞的一大亮點是融入機械人和自動駕駛等技術。在冬奧公園，將由水陸兩棲機械人與水下變結構機械人在水中傳遞火炬，這將是奧運史上首次機械人之間在水中傳火炬。此外，在首鋼園內將由自動駕駛汽車傳遞火炬。

另外，從上月23日至本月4日，冬奧組委會官方「微信視頻號」發起活動，並透過微博、抖音、快手、嗶哩嗶哩（Bilibili，簡稱B站）4個分平台宣傳推廣，民眾參與互動可獲官方電子證書，成為「火炬網絡護跑手」。

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