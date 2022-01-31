杭州3萬人隔離中過年 有人斥接載安排差 有人免費住總統套房

自本月26日至昨日，杭州市今波疫情累計錄得64宗本土個案，當局昨指目前杭州集中隔離人數逾3萬。為防疫情擴散，在最多個案的濱江區，當地政府上周派出超過300架次巴士，將兩個社區2000多戶、約9000多人統一轉送隔離點。封控區1整個小區被帶走隔離的，一般是一家人一起隔離。

在集中轉移隔離當天，有市民投訴在户外吹風淋雨近兩小時，等到凌晨一時上到巴士，惟被告知未有酒店接收，「鞋子褲子外套都是濕的」，質疑為何不事先安排好酒店交接。當時內地傳媒報道，當地在上周四組織長江小區的居民乘坐大巴車和公交「有序隔離」。

「度假者」：運氣超好 不知怎分配

上游新聞報道，有市民被分配到5A級景區千島湖的酒店隔離，在千島湖開元曼居酒店隔離的于先生表示，酒店距離杭州市中心100多公里，房間窗外就是千島湖，「住了兩天，每天起牀的第一件事就是看風景，感覺像在度假」。被隔離在千島湖皇冠假日酒店的趙先生，在抖音上分享酒店的隔離環境。影片可見，露台上有大浴缸，還有政府分送的食物禮包。他稱隔離費用是政府出錢，自己運氣超好，「不知道怎麼分配的，就是跟着讓下樓就下樓，讓上車就上車，就被運到這裏來了」。

有網民稱被分配到總統套房。千島湖皇冠假日酒店的工作人員稱，酒店有總統套房，房間安排有專人負責，自己並不清楚。有網民則留言批評，多外地人在杭州無法回鄉，孤單過年，而且大多數人隔離分配的都是普通酒店，宣傳個別例子無意思，「過年的心情和失去自由能一樣？」亦有人抱怨，自己被分配的酒店只配發一天一瓶食用水，待遇差距大。

劃區封控管控防範 涉43萬人

杭州市今次疫情傳播主要涉及參加婚宴、以及帶孩子到母嬰館洗澡，當局研判傳播鏈清晰。全市目前已劃定「足不出戶」的封控區10平方公里，涉及約1萬人；連同實施「人不出區」的管控區和「限制人群聚集」的防範區，共涉42.76萬人口。在過年前，杭州市商務局為被隔離者及工作人員準備8萬份新春禮包，當中有熱水袋、圍巾、零食等，目標在農曆新年期間配送。

（綜合報道）

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