中共虎年團拜 習：香港實現「由亂轉治」

中共中央、國務院的「春節團拜會」是每年農曆新年的例牌活動，今年的春節團拜會由國務院總理李克強主持，政治局常委栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正以及國家副主席王岐山均出席。

習近平發表講話。據新華社報道，習近平回顧過去一年中國所取得的成就。他說，一年來，中國經濟發展和疫情防控保持世界領先，構建新發展格局邁出新步伐，高質量發展取得新成效，國家戰略科技力量加快壯大，改革開放邁出新步伐，民生保障有力有效，生態文明建設持續推進，碳達峰碳中和工作全面部署，國防和軍隊建設有力拓展，香港實現由亂轉治，反「獨」促統鬥爭不斷加強，中國特色大國外交繼續推進，黨史學習教育成效顯著，社會大局保持穩定，「十四五」實現良好開局。

稱過去一百年 中共交出「優異答卷」

習近平表示，過去一百年，中國共產黨向人民、向歷史交出了一份優異的答卷。現在，黨團結帶領全國各族人民踏上了實現第二個百年奮鬥目標新的趕考之路。「我們靠團結奮鬥創造了輝煌歷史，還要靠團結奮鬥開闢美好未來。只要14億多中國人民始終手拉着手一起向未來，只要9500多萬中國共產黨人始終與人民心連着心一起向未來，我們就一定能在新的趕考之路上繼續創造令人刮目相看的奇蹟。」

在致辭尾聲，習近平稱，在中國傳統文化中，虎是百獸之王，是力量、勇敢、無畏的象徵。壬寅虎年，他形容要以「虎虎生威」的雄風、「生龍活虎」的幹勁、「氣吞萬里如虎」的精神，繼續書寫中國特色社會主義偉大事業的歷史新篇章。