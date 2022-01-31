明星選手雲集 北京星光熠熠

北京市民潘先生將去現場觀看中國女子冰球對陣日本隊的比賽，「在女子冰球項目上，日本隊是亞洲強隊，但我希望中國隊也能打出氣勢。」談到喜愛的外國運動員，喜歡滑冰的潘先生表示比較關注日本男子花樣滑冰選手羽生結弦，「羽生結弦朝氣蓬勃，他拼搏奮鬥的精神令人感動，也讓我回憶起自己年輕的時候」。

羽生結弦粉絲拜託助威 華春瑩：交給我們吧

號稱「冰上貴公子」的羽生結弦粉絲眾多、享譽全球。此前，因北京冬奧會不面向境外觀眾售票，羽生結弦的日本粉絲請中國粉絲為他加油助威，中國外交部發言人華春瑩特別做出回應，表示「交給我們吧！」，成就一段「體育無國界」的佳話。在北京冬奧會「愛的明信片」活動中，有關官員表示已收到大量粉絲寄給羽生結弦的明信片，將設計專門環節，把明信片送到他的手中。

羽生結弦曾多次打破世界紀錄，並連續獲得2014年與2018年兩屆冬奧會花樣滑冰男子單人滑冠軍。羽生結弦將在北京冬奧會上挑戰「前無古人」的超高難動作阿克塞爾四周跳（4A），並在隊友宇野昌磨、美國名將陳巍等高手的挑戰下衝擊「三連冠」。

曾與羽生結弦隔空喊話互動，引得網民浮想聯翩的日本女子跳台滑雪名將高梨沙羅也出現在本次日本代表團的名單中。雖然嬌小可愛的高梨沙羅號稱日本「國民妹妹」，但在賽場上卻是女王般的存在，贏得61個世界盃分站賽冠軍，奪冠次數冠絕世界。高梨沙羅高度專注的性格特點使她發揮出最佳狀態，目標在北京冬奧會上奪得一枚獎牌。

此外，美國單板滑雪老將肖恩•懷特也將現身北京冬奧會，以35歲「高齡」開啟第五次冬奧會征程，儘管童年時罹患先天性心臟病，肖恩•懷特仍憑借熱愛與天賦成為一代傳奇選手，曾獲三枚奧運金牌。他對中國表示感謝，「在如此艱難的時刻還能舉辦冬奧會」。肖恩•懷特將在北京冬奧會上衝擊個人第四枚金牌，為觀眾獻上競技生涯的「落幕之舞」。

特約記者 鍾健

（冬奧倒數第4日）