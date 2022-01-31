中國再派雙旗手 高亭宇上屆摘銅

新華社報道，東京奧運會上，朱婷和趙帥擔任中國代表團開幕式旗手，這次中國代表團再次選擇了男、女雙旗手。中國代表團秘書長倪會忠談到旗手選擇時表示，高亭宇是第二次參加冬奧會，選擇他作為旗手，是希望大家能感受到代表團的期望，既肯定運動員們的努力，也肯定他們的突破。

高亭宇：夢寐以求 充滿力量

高亭宇對此在微博表示「很榮幸」，他稱主場作戰，本就是讓人極度興奮的事情，而旗手的身分更能讓他充滿力量。這也是他一直夢寐以求的一個角色。「我一定不會辜負這份信任，會爭取在賽場上展現出自己最好的一面。」

在北京冬奧會上，高亭宇將參加速度滑冰男子500米比賽。今年31歲的高亭宇出生於黑龍江省伊春市，2016年入選中國速度滑冰隊。在2018年平昌冬奧會上，高亭宇以34秒65的成績獲得速度滑冰男子500米比賽銅牌，成為首位在冬奧會上奪得速滑項目獎牌的中國男選手。

趙丹2002年12月14日出生於內蒙古，2018年入選中國鋼架雪車隊。在2019/2020賽季，她代表中國隊首次參加在瑞士舉辦的青奧會並取得第七名。這是中國女子鋼架雪車首次登上冬青奧會賽場。她並在2021/2022 賽季，在洲際盃因斯布魯克站比賽中奪得冠軍。世界盃最好成績為第十五名。

（冬奧倒數第4日）