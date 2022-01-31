中國再派雙旗手 高亭宇上屆摘銅

【明報專訊】中國體育代表團昨宣布，速度滑冰運動員高亭宇和鋼架雪車女將趙丹將擔任北京冬奧會中國代表團開幕式旗手。高亭宇隨後在個人社交媒體上表示，旗手的身分更能讓他充滿力量。
新華社報道，東京奧運會上，朱婷和趙帥擔任中國代表團開幕式旗手，這次中國代表團再次選擇了男、女雙旗手。中國代表團秘書長倪會忠談到旗手選擇時表示，高亭宇是第二次參加冬奧會，選擇他作為旗手，是希望大家能感受到代表團的期望，既肯定運動員們的努力，也肯定他們的突破。
高亭宇：夢寐以求 充滿力量
高亭宇對此在微博表示「很榮幸」，他稱主場作戰，本就是讓人極度興奮的事情，而旗手的身分更能讓他充滿力量。這也是他一直夢寐以求的一個角色。「我一定不會辜負這份信任，會爭取在賽場上展現出自己最好的一面。」
在北京冬奧會上，高亭宇將參加速度滑冰男子500米比賽。今年31歲的高亭宇出生於黑龍江省伊春市，2016年入選中國速度滑冰隊。在2018年平昌冬奧會上，高亭宇以34秒65的成績獲得速度滑冰男子500米比賽銅牌，成為首位在冬奧會上奪得速滑項目獎牌的中國男選手。
趙丹2002年12月14日出生於內蒙古，2018年入選中國鋼架雪車隊。在2019/2020賽季，她代表中國隊首次參加在瑞士舉辦的青奧會並取得第七名。這是中國女子鋼架雪車首次登上冬青奧會賽場。她並在2021/2022 賽季，在洲際盃因斯布魯克站比賽中奪得冠軍。世界盃最好成績為第十五名。