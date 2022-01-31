冬奧節約成本 開幕式靠豐富特效 張藝謀：不用「人海戰術」 科技令「人少而不空」

據北京冬奧組委官網消息，前日北京機場海關對入境涉奧人員覆檢，23人病毒陽性，其中運動員及隨隊官員13人，其他利益相關方10人。嚴家蓉接受中新社專訪指出，北京冬奧會在新冠病毒全球肆虐背景下如期舉辦，向世界展示中國人的守信與嚴謹、開放與熱情，也給新冠疫情下的人們帶來團結與希望。

冬奧新聞發言人：精減部分環節 表演唯美

但考慮到國際疫情仍持續蔓延，為降低疫情風險，節約辦賽成本，嚴家蓉表示，北京冬奧組委與相關各方溝通協商，研究制定了北京冬奧會和冬殘奧會系列簡化辦賽措施總計百餘項。嚴特別提到北京冬奧會開幕式稱，「儘管精減了一些環節，但通過融入科技創新、低碳環保和運動健康理念，儀式非常精彩，表演非常唯美。」

開幕式歷來都是大型運動會的重頭戲，亮相前的內容嚴格保密。根據北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式總導演張藝謀早前透露，本次開幕式將不再使用「人海戰術」，但會用科技的力量讓開幕式人少而不空，用科技和新的觀念去表演。

本次北京冬奧會，正值全球數碼革命轉折階段，5G、雲端運算、大數據、VR/AR（虛擬實境/擴增實境）、人工智能（AI）等科技運用，也是對相關能力的實戰化考驗。開源證券行業研究報告判斷，2月4日的開幕式上或有大量虛擬形象、全息、人工智能、AR等技術和效果的應用，這對於推動虛擬人、AR等產業商業化或具有重要的指引和示範效應。考慮到疫情防控的常態化，未來在大型運動會開幕式文藝演出，大量運用虛擬人、AI及XR（延展實境）等技術會愈來愈成為主流，線上虛擬社區也有望迎來用戶時長的增量。

團隊稱水平比肩國外數碼科技

央視網透露，按照簡約、安全、精彩的要求，北京冬奧會開幕式運用大量數碼科技，與美學創新融合，將會看到令人震撼的視覺特效。據負責視覺特效的開閉幕式創意基地負責人王志鷗表示，鏖戰3年，就是為了將自己的數碼科技完美呈現世人面前。「整個開幕式就是一場數字（碼）科技的盛宴，也是中國數字美學一次飛躍。」他說，團隊涵蓋了美術師、設計師和數字工程師等專業，水平已能比肩國外頂尖的數碼科技製作團隊。

「最開始總導演（張藝謀）是希望在全球找藝術家，頂尖的一些數字工作者來一起創作。」王志鷗表示，但是後來跟導演一次次地去開創意會，然後拿出了很多的方案。後來導演說這次可以用中國團隊，「我們能有這樣的創作機會也真的是中國在科技和經濟實力上一個大步提升的變化。」

（冬奧倒數第4日）

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