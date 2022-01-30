杭州增橙碼「精準控疫」 出行更難 連續3天陰性才變綠 衛健委重申禁「一刀切」

國務院設留言板反映返鄉問題

國家衛健委發言人米鋒昨在國務院聯防聯控機制新聞發布會上稱，近期有媒體報道和社交平台反映，一些群眾遇到返鄉受阻問題，已及時反饋地方要求立即整改。但個別地方仍存在「不允許低風險地區群眾返鄉」「強制要求返鄉群眾自費集中隔離」等情形，因此再次提出「五個不得」：不得隨意禁止外地群眾返鄉過年；不得隨意擴大限制出行範圍；不得將限制出行的範圍，由中、高風險地區擴大到所在地市及全省；不得對低風險地區返鄉群眾採取強制勸返、集中隔離等措施；不得隨意延長集中隔離觀察和居家健康監測期限。

央視新聞報道，米鋒又稱，國務院聯防聯控機制綜合組昨已開設「春節返鄉路」公眾留言板，設在國家衛健委官網首頁。如返鄉遇到的「層層加碼」等問題，可以在此反映，「我們將認真核實、督促整改」。

累計40宗 杭州萬人集中隔離

近日杭州疫情升溫，根據國家衛健委統計，杭州28日新增本土病例18宗，累計已達40例。從26日杭州出現首宗Omicron後，當局即出動數百輛大巴，通宵達旦將兩個屋苑內合共近萬居民送去集中隔離。同時，這個內地最先運行健康碼的地方又打起健康碼的「主意」，澎湃新聞報道，昨日凌晨開始，杭州部分市民的健康碼會變為橙色。官方解釋是為更精準做好疫情防控，降低傳播風險。而橙碼市民多處於疫情防範區內，有一定的感染風險。一旦變「橙」，需連續3天進行每日一次核酸檢測，結果均為陰性後，才會轉為綠碼。

不過，持綠碼出行的杭州人還是陷入麻煩。杭州網報道，26日從杭州返回溫州平陽的楊女士住在杭州濱江長河街道一個小區，「不在管控範圍內」。出發前，她跟老家打電話，說需要48小時核酸報告加上14天居家健康管理。誰知返鄉翌日，她就接到短訊，健康碼也變成黃色，她即去驗核酸；但當日下午她再接到通知，變成紅碼，當晚7時，被送往酒店集中隔離。在酒店裏，有外地同鄉短訊問她可否回家過年，她會說「別回來了」。

（新冠疫情）