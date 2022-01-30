閉環生活簡單 志願者：吃不到鴨脖

自1月4日進入閉環以來，這位23歲的湖南常德女孩已接待了多批中外記者。令她意外的是，西班牙、法國、日本、新加坡等國的記者來華前都體驗過針灸，「有位西班牙記者還特意過來諮詢，說他肩膀很酸，坐辦公室坐太久了，問我們可不可以做針灸」。

和肖雁貞一樣，主媒體中心智慧餐廳的食品安全員方印、服務員金強和運營維護人員章琳也是1月4日開始進入閉環，居住在朝陽區的凱美佳商旅酒店。在餐廳服務時，方印、金強和章琳3人一般都需身著統一服裝：粉色馬甲、白色襯衫，再加黑色西褲。

層層選拔 培訓含防疫技能

金強告訴記者，他們3人都是自願報名再通過層層選拔，才得以到主媒體中心服務。而肖雁貞說，中醫藥展廳的選拔標準主要是語言表達能力，「得能說會道，畢竟我們要跟這麼多記者講解」。

談及進入閉環前的培訓，方印表示，餐飲服務禮儀、防疫技能、突發情况處理等都是他們培訓的內容。此外，外語尤其英語是培訓的重點。除英語外，韓語是金強的特長，此前他曾在韓國建國大學留學。金強說「前幾天有個韓國記者在用餐時用英語跟我交流，但我看他的肢體動作就能察覺到他是韓國人。所以我用韓語跟他問好，他也很驚喜地向我表示謝意」。

進入閉環意味短期內無法外出自由活動。肖雁貞、金強等人都說已經習慣閉環內的生活，但有時候想網購閉環內沒有的食物比較麻煩。「作為湖南人，早上起來特別想吃米粉，但酒店的早餐沒有供應」。肖雁貞表示，目前閉環內收發快遞只支持中國郵政，想在網上購買「自嗨鍋」也不成。金強也笑說自己想吃「絕味鴨脖」，但在閉環內買不到。

明報特約記者 鍾健

（冬奧倒數第5日）