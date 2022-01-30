聯國人權辦：冬奧前不公布新疆報告

京：反對訪新疆成政治操弄

中央社引述柯維爾報道，有關聯合國人權高專巴切萊特(Michelle Bachelet)今年上半年訪問新疆的討論正在進行，訪問需確保能夠與民間社會在無人監督情况下舉行會議，以及與政府高層官員接觸。同日在北京的外交部新聞發布會上，發言人趙立堅被問到中國已經同意在冬奧後，接待巴切萊特一事表示，中方歡迎巴切萊特訪華並參訪新疆。「我們早已發出邀請。雙方一直就此保持溝通」。又稱訪問的目的是促進雙方交流與合作。「反對任何人利用此事進行政治操弄」。

趙立堅Twitter貼錯相

另外，趙立堅於1月24日在個人Twitter推特帳號發布4張相片，指是美軍進入阿富汗20年後造成的後果。但拍攝這些圖片的敘利亞攝影師Ali Haj Suleiman於27日澄清，這輯圖片是在敘利亞拍攝，圖片中的頹垣敗瓦是由俄羅斯軍隊造成，不是美軍，趙立堅事後刪除相關帖文。

（冬奧倒數第5日）