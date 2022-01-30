官媒指美利誘運動員消極參賽 美：誤導公眾

冬奧覆檢陽性達105人

北京冬奧組委網站消息，28日機場入境涉奧人員總數累計1418人，其中運動員及隨隊官員736人，其他利益相關方682人。經海關檢測後，覆檢陽性29人，其中運動員及隨隊官員19人，其他利益相關方10人。自本月23日以來，參加冬奧人員覆檢陽性已達105人，黃春昨視像出席記者會表示，隨着涉奧人員入境人數的增加，相關陽性病例增多，是意料之中、提前預估到的，而閉環內的傳播和發病率還是比較低。「現在很多陽性人員、密接，到了時限，都能順利解除隔離進行正常工作」。

京否認操控檢測結果阻參賽

對「操控核酸」指控，北京日報App報道引述黃春稱，中國核酸檢測無論試劑和設備都符合世界標準，都經過中國藥監部門認定；採樣人員也受過嚴格培訓，具有醫學專業背景。冬奧會相關入境人員第一次檢測呈陽性，還需覆檢再次確認結果。否認會操控。北京冬奧會醫療小組首席專家麥克洛斯基（Brian McCloskey）也認為，目前整個檢測流程都符合要求。

另外，中國日報網微博上周五（28日）引述消息人士表示，美國有關方面近日制定計劃，欲誘拉各國運動員在冬奧會期間製造事端，包括鼓動以各種理由表達對中國不滿、消極比賽甚至不參賽；美方承諾，對加入計劃的運動員提供高額獎勵，並將調動全球資源「保護」消極比賽的運動員「個人聲譽」。

美國駐華使館發言人昨回覆路透社電郵說，「我們過去沒有，現在沒有協調參與奧運會的全球運動」。該發言人說，美國運動員有權遵循奧林匹克精神和憲章自由表達言論，其中包括自由表達倡導人權。又指摘中國繼續試圖誤導公眾，轉移對其人權記錄的關注。

與此同時，「人權觀察」昨主辦網絡記者會，代表中國異見人士及維吾爾與西藏少數民族的運動人士，對出席北京冬奧的國際人士發出疾呼，希望他們對中國主辦冬奧表達反對意見。

（冬奧倒數第5日）