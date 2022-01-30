秦剛：如撐台獨 中美或爆軍事衝突 批華府大搞一中空心化 美國防部：續助台建防衛力

美國全國公共廣播電台（NPR）上周五（28日）播出秦剛前一天（27日）在華盛頓官邸受訪內容，NPR網站在報道中指出，上述關乎美台的直接聲明並不常見，觀察人士稱中方較常使用更籠統的說法，例如促美方勿「玩火」。中國駐美大使館網站同日發出中文實錄稿，稱秦剛就北京冬奧會、中美關係、台灣問題、涉疆問題等回答了提問，並註明NPR播出的是「經該台編輯的採訪部分內容」。

稱不想打仗「給和平一個機會」

被問到是否同意美方所認為的「台灣的未來應該由台灣人民决定」時，秦剛表明不同意，並指近期台海緊張局勢升級是因台灣當局妄圖借美方支持鼓動謀求「台獨」，而美方意在打「台灣牌」，以遏制中國，「大搞一個中國空心化」。

對於台海開戰的可能，秦剛以北京一貫論調作回應。他說，將以最大誠意、盡最大努力爭取實現兩岸和平統一，但不承諾放棄使用非和平手段實現統一，這是為阻遏「台獨」勢力，而不是針對台灣人民。

秦剛強調，台灣問題是中美之間最大的火藥桶，如果台灣當局在美方撐腰下持續推進「台獨」，很可能將中美兩個大國捲入軍事衝突。他續稱，中國不想和美國發生衝突對抗，美國也不想和中國打仗，所以不打仗、不衝突是中美之間的最大公約數，雙方應共同阻遏「台獨」勢力，「給和平一個機會，讓和平勝出」。

路透社報道，美國五角大樓一名發言人表示，將繼續協助台灣保持足夠的自我防衛能力，同時也將保持美方自身能力，以抵制任何可能危及台灣人民安全的武力使用。美國白宮和國務院暫未置評。

指想改變中國是幻想

談及中美關係，秦剛駁斥美方的與中國接觸、向中國開放、加强與中國經濟聯繫會令中國更開放、民主、符合國際規則的觀點，明言「想要改變中國的想法從一開始就是幻想」，反問「為什麽雙方不能一起合作呢？為什麽總想着試圖超越對方或遏制對方發展呢？」。

至於是否認同美國正在衰落，秦剛指出，中國沒有賭美國輸，中國人包括領導人都認為，美國是世界上最重要的國家之一，中美關係是最重要的雙邊關係之一，中美關係只能搞好，不能搞壞，所以中方希望美國好。但問題在於，美國能否尊重和接受中國發展，視中國為維護和促進世界和平與繁榮的積極力量，美國是否相信，中國的發展將惠及所有國家，惠及美國人民，提供更多商機和就業機會。

秦剛最後表示，中美關係正處在極具挑戰的時期，願努力推動改善兩國關係，但前路曲折，雙方正在重新認識彼此，尋找合適的相處之道。他說，中方認為發展好中美關係要堅持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，這並不容易，也需要時間，會有很多困難，其職責是讓前進的道路少些困苦、多些確定。

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