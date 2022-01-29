白皮書：建航天強國 5年內運營太空站 勘察在月建科研站 研小行星宜居行星

根據白皮書，「航天强國」的願景包括持續提升科學認知、自由進出、高效利用、有效治理太空四大能力，成為「國家安全的維護者、科技自立自强的引領者、經濟社會高質量發展的推動者、外空科學治理的倡導者和人類文明發展的開拓者」。

將發射兩太空實驗艙及望遠鏡等

白皮書總結2016年以來中國航天的主要進展，包括中國太空站建設開啟，6名太空人進駐，探月工程「繞、落、回」收官，「嫦娥五號」帶回月壤，「天問一號」登陸火星等。對於未來5年的主要任務，白皮書指出，將發射「問天」和「夢天」實驗艙、「巡天」太空望遠鏡及「神舟」載人飛船、「天舟」貨運飛船，全面建成並運營中國太空站，打造國家太空實驗室開展太空人長期駐留、大規模太空科學實驗、太空站平台維護等工作。

探月工程也將繼續，將會發射「嫦娥六號」探測器、完成月球極區採樣返回，發射「嫦娥七號」探測器、完成月球極區高精度着陸和陰影坑飛躍探測，完成「嫦娥八號」任務關鍵技術攻關，與相關國家、國際組織和國際合作伙伴共同開展國際月球科研站建設。

國家航天局副局長吳艷華在記者會上特別提到，國際月球科研站是2016年提出的概念，就像地球南極站、北極站一樣，未來傾向於在月球南極建成地面科考設施。吳艷華說，國際月球科研站由中俄規劃發起。中國探月工程四期的目標，就是要初步建設國際月球科研站的基本型，「嫦六」「嫦七」和俄羅斯規劃的相應任務，用5年左右時間，完成建站前的勘察。再用10年左右的時間，完成設施建設，「像建立一個小城鎮一樣，它要有能源系統，要有通信導航系統，要有遠程運輸系統，要有天地往返系統，還要有地面支持系統，如果遠期要有人的話，還要有生命保障系統」。

提出外太空治理「中國方案」

行星探測方面，白皮書提到，將發射小行星探測器、完成近地小行星採樣和主帶彗星探測，完成火星採樣返回、木星系探測等關鍵技術攻關。另會論證太陽系邊際探測等實施方案。中國還將就極端宇宙、時空漣漪、日地全景、宜居行星等科學主題，研製太空引力波探測衛星、愛因斯坦探針、先進天基太陽天文台、太陽風—磁層相互作用全景成像衛星、高精度地磁場測量衛星等，持續開展前瞻探索和基礎研究，並建設近地小行星撞擊風險應對體系。

白皮書表示，中國航天將積極參與外太空全球治理，在近地小天體監測與應對、行星保護、太空交通管理等領域提出「中國方案」，在月球探測、太空站、行星探測、「北斗」導航等領域開展更加廣泛、更多方式的國際合作。