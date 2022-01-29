出席洪國總統就職 賴清德賀錦麗首同框互動

賀錦麗稱雙方談及中美洲共同利益

洪都拉斯總統當選人卡斯特羅（Xiomara Castro）27日舉行總統就職暨宣誓典禮，成為洪國首位女總統。台灣總統蔡英文指派副總統賴清德擔任特使，率領特使團搭乘專機前往祝賀。中央社報道，當日賴清德和賀錦麗都被安排在元首特使區第一排，但兩人中間隔了哥斯達黎加總統與西班牙國王。賀錦麗作為就職活動最重要貴賓，在典禮進行至授予卡斯特羅藍白色的總統綬帶時才進場，她逐一跟各國元首致意，走到賴清德面前時，兩人短暫交談、自然互動。

白宮當日表示，賀錦麗與賴清德在會場上作了短暫交談。路透社報道，賀錦麗說，她與賴清德談到雙方在中美洲的共同利益，以及美國政府解決移民問題的戰略。對賀錦麗的言論，賴清德在答覆隨團記者提問時指出，彼此間有默契，不方便轉述美方說法。他說，與賀錦麗對話時，他代表台灣感謝美國對台灣堅如磐石的幫助，自然地彼此問候，也深刻感受到賀錦麗身為美國副總統非常大器，且親切自然。

趙立堅：台哪來副總統 促美停與台接觸

路透社稱台美副總統罕見同框互動勢必激怒中國大陸，恐加劇北京與華府的緊張關係。大陸外交部發言人趙立堅昨在例行記者會被問到美國副總統賀錦麗和台灣副總統賴清德交談時稱，「台灣只是中國的一個省，哪來的什麼副總統」。又說中方一貫反對美台進行任何形式的官方往來。要求美方停止與台灣進行任何形式官方接觸。

國台辦發言人朱鳳蓮應詢時表示，民進黨把充當美國反華遏華棋子當成所謂「外交突破」，站在了中華民族的對立面。「任何人任何勢力進行謀「獨」挑釁，必將依法受到嚴懲」。她又敦促美國政府「停止在涉台問題上玩火」。