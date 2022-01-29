北京聞風：世界再迎「北京時間」 冬奧將展新形象 ／文：鍾鳴九

冬奧讓中國與世界進一步交流

北京即將成為歷史上首個「雙奧之城」。2008年夏季奧運會，讓很多外國人第一次真正意識到中國是一個正散發活力的現代化國家，從而打破西方對中國的固有印象。時至今日，無論是國際環境還是中國自身都在這14年間發生了巨大變化。正在百年大變局中轉型的中國需要與世界進一步溝通交流，展示真實的自己；世界也希望藉機看清中國的變化，同時寄望中國能夠在應對全球挑戰中承擔更多責任。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅認為，冬奧會的舉辦意味着中國崛起的質量更高。冰雪運動花費較高，民眾參與冰雪運動與舉辦冬奧會，標誌着中國已經富裕起來。此外，北京冬奧會是疫情發生以來首個如期舉辦的全球綜合性體育盛會，在體現抗疫成就的同時，籌辦過程中採用的人工智能、低碳環保等新技術，展示出轉型中的中國新形象。

開幕式展真實自然中國

從國家領導人多次視察冬奧籌備情况的表態即可看出，「綠色、共享、開放、廉潔」的辦奧理念與14年前已不同，更突出科技、智慧、綠色、節儉等特色。例如本屆冬奧會的開幕式時長大約100分鐘，演員規模約3000人，與4個小時、約15000人的2008年奧運會開幕式相比，明顯不同。尤其開幕式暖場沒有主持人和專業演員，而是請普通人跳廣場舞，意在向外界展示更為真實自然的中國，也從一定程度上化解外界近年來對中國的部分誤解。

在全球疫情依然兇猛的態勢下，堅持「動態清零」的中國防疫政策面臨着不小壓力，外界質疑聲也不少。在此情勢下，中國如期舉辦冬奧會，是在向正處於沮喪情緒中的世界注入信心與活力。同時，各國運動員和隨隊官員等在中國嚴防疫情的背景下參加冬奧會，親身體驗「閉環」管理，也將能對中國的疫情防控方式多一些體會與理解。

文：鍾鳴九

（冬奧倒數第6日）