機械大廚炮製 主媒體中心「天降」餐點

北京冬奧會主媒體中心智慧餐廳項目主管鍾展鵬告訴記者，面積約3680平方米的智慧餐廳可同時容納近千人用餐，餐廳採用十餘款全自主研發的自動化、可視化、高效化智能餐飲設備，既能降低疫情傳播機率和防疫成本，還能24小時提供服務。

記者點了一份價格50元人民幣的雙菇滑雞煲仔飯。在下單後，智能煲仔飯檔口的機械人便開始運作，利用機械烹飪模塊同時操控36個爐頭的火候，不到20分鐘一份煲仔飯便新鮮出爐。配上豉油，味道不亞於閉環外的粵式餐廳。

智慧餐廳用於上菜的「空中雲軌」亦受關注。其實這是一個「智能炒鍋+智能傳送雲軌系統」。智能炒鍋將菜裝盤上傳至空中雲軌處，系統調度雲軌小車接應，規劃最佳路徑，自動送達對應餐桌上空，再通過機械讓美食「從天而降」。

據介紹，智能炒鍋不僅能烹製宮保雞丁、東坡肉等數十道傳統中式佳肴，還會製作意大利麵、粵式炒飯等多種主食。智能炒鍋區有18個炒鍋，可同時做18道菜，每個菜約4至6分鐘，再通過「空中雲軌」和「下菜口」上菜，根據座位遠近和當時繁忙情况，送餐需要2至4分鐘不等。

「智能防疫員」一秒辨身分

北京冬奧的科技元素隨處可見。如當涉奧人員抵達冬奧村，過第一關便是「智能防疫員」，無需摘口罩，「智能防疫員」感應設備便可一秒內識別對方身分，顯示屏還會呈現核酸檢測、接種疫苗、證件照片等多項信息。值得一提的是，主媒體中心還為中外記者準備了小型睡眠休息艙，用手機掃描二維碼，就可以入艙睡上一覺。艙內不僅隔音效果良好，一次性牀單、空氣淨化器、辦公桌、垃圾桶、掛鈎、充電口等設備一應俱全。

明報特約記者 鍾健

（冬奧倒數第6日）