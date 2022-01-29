習將出席冬奧開幕式 宴晤外國政要 消息指部分人因疫未能成行

外交部發言人華春瑩昨日宣布習近平將出席冬奧會開幕式及同來賓舉行的雙邊活動安排，而習近平昨在中部戰區視察慰問，央視報道，習近平表示，春節將至，北京冬奧會開幕在即，全軍部隊要加強戰備值班，維護好國家安全和社會穩定。

外交部網站昨同時公布出席冬奧會開幕式及相關活動的國際政要名單，包括俄羅斯總統普京、柬埔寨國王西哈莫尼、新加坡總統哈莉瑪、哈薩克總統托卡耶夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、塔吉克總統拉赫蒙、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫。

普京阿布扎比王儲沙特王儲等出席

另外還有埃及總統塞西、沙特王儲穆罕默德、卡塔爾埃米爾塔米姆、阿聯酋阿布扎比王儲穆罕默德、波蘭總統杜達、塞爾維亞總統武契奇、盧森堡大公亨利、摩納哥親王阿爾貝二世、阿根廷總統費爾南德斯、厄瓜多爾總統拉索、蒙古國總理奧雲額爾登、巴基斯坦總理伊姆蘭·汗、波黑部長會議主席特蓋爾蒂亞、巴布亞新幾內亞總理馬拉佩、韓國國會議長樸炳錫、阿塞拜疆副總理阿赫梅多夫、泰國公主詩琳通。

而出席冬奧的國際組織負責人則有國際奧委會主席巴赫、聯合國秘書長古特雷斯、聯大主席沙希德、世界衛生組織總幹事譚德塞、世界知識產權組織總幹事鄧鴻森、新開發銀行行長特羅約、上海合作組織秘書長張明等。

逾30政要出席遜2008年京奧

美國在去年12月宣布「外交杯葛」北京冬奧會，接着英國、加拿大、澳洲、丹麥、立陶宛等國相繼跟隨。因此出席冬奧的外國政要名單也頗引人關注，雖說外交部公布有30多人，但比起2008年北京奧運有近90國政要出席，包括時任美國總統小布殊等，人數仍差一大截。北京不具名消息人士透露，表達來華出席冬奧開幕式意願的各國政要非常多，但鑑於疫情考量，最終成行的只是其中一部分。

目前冬奧各項準備工作已基本就緒，新華社報道，韓正昨到冬奧組委調研並召開專題會，在會上，韓正提出多項要求，包括要堅持把疫情防控擺在突出位置，統籌抓好冬奧會和主辦城市疫情防控。要精心組織好開閉幕式演出和轉播工作，向全球觀眾展現北京冬奧會的精彩。要紮實做好場館運行和賽事組織工作，完善應急預案，確保賽事安全有序進行等。

美憂慮華檢疫政策 指違外交特權

另外，針對早前「授權撤離」報道，雖說美方表示駐中國使領館的運作狀態並未改變。但美國之音引述美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）27日表示，美方長期對中國的隔離和檢測政策感到憂慮，這些政策與外交特權和豁免權相悖，並敦促中國修改針對美國駐華外交人員的隔離檢測規則。

（冬奧倒數第6日）

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