賴清德與洪國總統會面7分鐘

晤伯利茲總理 邀訪台南

賴清德抵達洪都拉斯時，在機場得到洪國副總統李薇拉（María Antonia Rivera）的迎接。聯合報報道，接着賴清德在酒店與中美洲國家伯利茲總理布魯先紐（John Briceño）舉行會談，賴清德提到布魯先紐計劃將於3月訪台，他代表總統蔡英文表達歡迎，布魯先紐則說，他上一次到訪台灣已是10多年前的事，賴清德則邀請他到台南玩。

當晚賴清德與卡斯特羅短暫會面。中央社引述賴表示，對卡斯特羅的勇敢、堅強感到欽佩。他又將卡斯特羅與台總統蔡英文並論，稱兩人都是首位女總統，所以一定要加強合作、促進邦誼。卡斯特羅則說，台灣對洪都拉斯的幫助非常重要，過去在她的先生賽拉亞（Jose Manuel Zelaya Rosales）擔任總統時，台灣也提供很多協助，很多計劃都是靠着台灣的協助才能夠完成。

賴清德與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）27日將在卡斯特羅就職典禮同台，兩人會否互動備受關注。不過美方一早已放話，稱未安排兩人會晤，台灣駐美代表蕭美琴亦稱「沒有這個計劃」。