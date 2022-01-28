促汲別國旅遊撤限經驗 中疾控專家：做好「放鬆」準備

中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光26日晚在微博發文表示，世衛組織（WHO）19日發公告稱，國際衛生條例緊急委員會早前提出，大範圍實施旅行限制並不能有效遏制新冠病毒在全球傳播，甚至在不斷加劇社會和經濟壓力。特別是Omicron變種病毒出現後，這種限制國際旅行的措施證明對防控是無效的。

曾光指出，該意見在國內外引起很強反響，但他認為不夠完善，「現在的情况下，我認為不適合放鬆，甚至取消對國際旅行的限制。這樣做的話，可能會帶來災難性的後果」。不過，曾光認為，現在Omicron感染率較高，可輕易突破疫苗防線，但重症率很低，病死率更低。「在這種情况下，我們應該把新冠肺炎拿到一個大的環境中去看，和其他公共衛生相比，看他的基本負擔到底有多大」。

專家：若西方通關或損華經濟

曾光指出，中方應尊重WHO的意見，但要先看看其他國家防控的經驗和教訓，特別是取消旅遊防控措施會帶來什麼樣的影響；同時做好放鬆的準備，「這些準備包括一些公共衛生和科學方面的準備，還有老百姓心理上的準備」。曾光又強調：「當前正值春節期間，絕不是跟風的時候，不建議大家出國旅遊」。

曾任全國政協委員的南京大學經濟學教授劉志彪，昨在《人民政協報》撰文，從經濟的角度分析防疫與穩增長的關係。劉志彪稱，隨着Omicron的傳播和影響，英美等國社會性恐慌正在逐步消退。如果西方一旦完全開放國家邊界，密切國際經濟與貿易交流，將對中國出口產生替代效應，而中國因擔心疫情傳播，就難以放開手腳積極主動地加入全球經濟競爭。

劉志彪認為，這將對中國的產業鏈、供應鏈產生極其重大的影響，極大地影響中國經濟增長。「因此，如何在確保疫情有效防控的前提下，積極主動地開放國門並保持與外部世界的密切聯繫、鏈接和交流，是我們今年面臨的首要的現實問題」。

去年外國人出入境跌逾六成

事實上，中國式防疫已阻隔了人員往來交流。上周四（20日），國務院發布《「十四五」旅遊業發展規劃》，提出統籌國內國際市場，分步有序促進入境旅遊，穩步發展出境旅遊。在確保防疫安全前提下，積極推動中外人員往來。中新網昨引述國家移民管理局發言人陳杰稱，去年外國人入出境453.1萬人次，同比下降65.9%。至於今年會否調整和放鬆出入境政策，陳杰表示會具體問題具體分析，「不搞『一刀切』、避免簡單化」，將繼續支持全球防疫抗疫，助力恢復經濟生產。國家衛健委昨通報，26日新增本土確診25例無症狀感染者17例。

（新冠疫情）