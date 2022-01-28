指中國封殺立陶宛商品涉歧視 歐盟向世貿興訟

歐盟：損歐出口商利益

《華爾街日報》報道，歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）周四表示，已要求在WTO就歐盟認為的歧視性貿易做法與中國進行磋商，這是WTO訴訟程序的第一階段。歐盟表示，根據WTO規則，中國的行動似乎具歧視且不合法，損害了立陶宛和歐盟其他國家出口商的利益。

京籲歐盟警惕立國綁架中歐關係

路透社報道，東布羅夫斯基斯在記者會上稱：「當然可以透過外交途徑解决。我們正試圖友好地解决爭端。」立陶宛外交部周四也發聲明指出，希望中國同意參與和歐盟協商，期盼雙方不僅能順利地化解爭端，還有確保長期可持續的解决方案。

中國外交部發言人趙立堅昨在記者會表示，中方一貫按照世貿組織規則行事，中立關係出現問題，其中的是非曲直十分清楚，所謂中國對立陶宛進行「脅迫」純屬無中生有，顛倒黑白。趙立堅指出，中立問題是政治問題，不是經濟問題；是立方背信棄義、損害中國利益導致的問題，不是中方向立施壓的問題；是中立雙邊問題，不是中歐之間的問題。

趙立堅敦促立陶宛不要甘當「台獨」分裂勢力和反華勢力的棋子，又提醒歐盟明辨是非，警惕立陶宛綁架中歐關係的企圖。