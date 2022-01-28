3冬奧村開村 採訪選手要隔兩米

在位於「鳥巢」南側的北京冬奧村，20棟橘黃、銀白兩色外牆的公寓錯落排列。運動員入村後，先要在2008年京奧基礎設施之一的接待中心完成核酸檢測、登記註冊、安檢等，才能入住。由於防疫要求，除特許外，記者無法進入冬奧村生活區和廣場區，只能通過特別設置的媒體混合採訪區，一覽北京冬奧村的全貌。該區域就在接待中心外，要求記者要間隔一米，而運動員受訪則設有近2米的距離，其間透過志願者傳遞麥克風等設備。

廣場區上，各國代表團的旗幟都已升起。20棟公寓分135、165、190和220平方米4種戶型。其中190平方米的單位內，有分客廳、3間臥室和3個獨立洗手間，可供3名運動員使用。記者現場看到，一棟橘黃色的公寓有5層樓的窗戶都懸掛着韓國國旗，另一棟銀白色公寓的一扇窗外則懸掛着捷克國旗。

智能空調減播疫風險

依防疫要求，公寓不使用中央空調，其應用的多式聯運空調系統設有智能模塊，可單獨控制每個房間的溫度；即使爆疫，也可避免擴散。如空氣PM2.5值超標，還可自動啟動新風系統或空氣淨化系統。此外，冬奧村還設有桌球、乒乓球等娛樂設施，以及3D模擬滑雪機、4D載人深海模擬器和太空模擬艙等。

位於北京近郊的延慶賽區冬奧村，地處海拔900米以上的山區，溫度較北京市區低5至10℃，村內設計建造了貫通南北的暖廊，運動員可以「足不出戶」到達村內所有地方。河北張家口崇禮冬奧村的公寓是黃色牆體、黑灰色屋頂，針對多風的氣候特點，村內布局有些像北京四合院，由3至4棟小樓圍成一個院落。

逾600款菜式輪流供應冬奧村

三大冬奧村雖各有特色，但菜單卻是相同的。菜單共由678道菜組成，涵蓋全球美食。每天供應約200道，每8天輪換一次。

明報特約記者 鍾健

（冬奧倒數第7日）