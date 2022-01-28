王毅要求美國停止干擾北京冬奧會 應邀與布林肯通話 國防部稱對挑釁有充分準備

促停在台問題玩火組反華「小圈子」

據外交部官網消息，王毅表示，當前中美雙方最重要的工作就是把國家主席習近平同美國總統拜登去年11月視像會晤達成的重要共識落到實處。但世人看到的是，美方對華政策的基調並沒有發生實質性變化，也未將拜登的表態真正落到實處。美方仍不斷推出涉華錯誤言行，使兩國關係受到新的衝擊。王毅說，美國的施壓只會讓中國人民更加團結，對抗阻止不了中國走向強大。「當務之急，美方應當停止干擾北京冬奧會，停止在台灣問題上玩火打牌，停止打造各種反華遏華『小圈子』」。

布林肯表示兩國外長經常性溝通非常重要，強調拜登在兩國元首會晤中闡述的立場沒有變化。美中既有利益交集的地方，也存在分歧，美方願以負責任的態度管控分歧。美國的一個中國政策沒有改變。美方會為美運動員參加北京冬奧會加油，也祝願中國人民新春快樂。

美駐華使館稱運作沒改變

對於王毅與布林肯的通話，美國之音報道，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，兩人就兩國元首去年11月15日視像會議後雙方如何共同推進相關工作交換了意見，包括管控戰略風險、健康安全和氣候變化。

在國防部昨日的新聞發布會上，針對美國可能會同盟友於北京冬奧會前後或期間在中國周邊繼續舉行軍事演訓活動的問題，發言人吳謙表示，北京冬奧會是國際社會的一次體育盛事。朋友來了有好酒，中方將當好東道主，與各方一道努力，舉辦一屆簡約、安全、精彩的冬奧會。「但必須指出，中國軍隊對外部挑釁、突發事件是有充分準備的。」

而繼美國發起「外交抵制」北京冬奧會後，路透社前日稱美國駐華使館在等待「授權撤離」，引人關注。美國國務院稱美國駐華使領館的運作沒有變化，但補充說，「任何這方面的變化都將是基於對我們的同事和他們家人的健康與安全的考量」。此前，美國駐華大使館26日在微博上發文說：「大家可能看到一些報道和社交媒體討論，但是美國駐華使團的運行狀况並未發生改變」。

中國冬奧代表團387人歷來最大

另據中新社，參加北京冬季奧運會的中國體育代表團昨日正式成立。中國代表團總人數為387人，其中運動員176人，教練員、領隊、科醫人員等164人，包括來自美國、加拿大、俄羅斯、法國、日本等19個國家的51名外籍教練，團部工作人員47人，規模為中國參加冬奧會以來最大。

（冬奧倒數第7日）

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