深圳6領域放寬市場准入 推與港澳保險互通

《通知》提到，在技術領域，組建市場化運作的電子元器件和集成電路國際交易中心，促進上下游供應鏈和產業鏈的集聚融合、集群發展。另外，還提到放寬數據要素交易和跨境數據業務等領域市場准入，審慎研究設立數據要素交易場所，加快數據要素在大灣區的集聚與流通。

內地人佔港每年新增保費四成

在金融領域，要積極推進保險服務中心有關工作，在符合現有法律前提下，為已購買符合國家外匯政策的港澳保險客戶提供便利化保全、理賠等服務，推動深圳與港澳建立有關資金互通、市場互聯機制，試點在深圳公立醫院開通港澳保險結算服務。

據公開資料，在疫情前，內地居民佔香港每年新增保費約三至四成。但因兩地保險監管及外匯管理問題，內地人買保險存在諸多限制，例如必須到香港簽單、香港保險機構亦不能在內地提供諮詢、銷售服務等。

在交通領域，支持深圳統一佈局新能源汽車的充換電設施建設，推進車路協同和無人駕駛技術應用；放寬航空領域准入限制，探索粵港澳三地空域管理和空管運行協同管理模式。另外，在教育上，放寬外籍人員子女學校舉辦者市場准入，允許內資企業或中國公民等開辦國際學校，促進內資企業吸引外籍人才。此前內地國際學校只限外國資本開辦。