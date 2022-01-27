騰訊獎連踩20小時者 新丁質疑「慢性殺人」

去年6月，「#騰訊試點強制6點下班」曾衝上微博熱搜第一，被評為「打響反996的第一槍」。不過騰訊企業微信產品部近日公布「突破自我獎」，在一項評語中，提到為了內測項目上線，有員工連續20多個小時並行設計和開發，並在持續一周高強度完成逾200項產品和設計的審查修改。

質疑「內測延期企業微信即倒閉？」

據界面新聞及截圖，一名叫「folezhang（張義飛）」的員工，前日在企業微信產品部的600人群組中，向管理層表達不滿。他寫道：「沒有惡意，就是單純想問問領導們，內測延期一天，企業微信是不是馬上就會倒閉？是不是非得讓開發人員加20多個小時的班，才能滿你們的意？你們做任務排期有沒有考慮過手下人的死活？」

做大家所不敢 網民讚我輩楷模

他提到，自己一名同學畢業半年，是剛入行的程序員，但因突發腦出血去世，他希望被迫加班的同事「好好想一想」，用健康年輕的軀體、用一個又一個20多小時的高強度加班，換來所謂的獎金獎杯，到底值不值。folezhang形容，公司的表彰文檔「把慢性殺人當作榮譽激勵」，他會好好保存，「總有一天，把它貼到騰訊的墓誌銘上」。

folezhang其後稱，發言是希望領導層看到一線員工的真實想法，隨後會辭職。他的敢言表現得到網民支持，被稱為「我輩楷模」，讚揚他做出了大家不敢做的事。亦有人揶揄騰訊帶頭加班耽誤年輕人結婚生子，公然與三胎政策叫板。

公司認急行軍不持久 提3方案

企業微信負責人黃鐵鳴在內部論壇上回應稱，認可同學敢於直言的態度，承認持續、高強度的急行軍不持久。另又提出3項方案，包括要做好排期規劃；明確團隊評價導向，讓員工不會因為擔心考核而「比加班、比較誰走得晚」等。

科企「996」工作文化盛行，人力資源和社會保障部與最高法院去年指出「996」違法，網企亦陸續作出調整。快手、美團等均宣布取消「大小周」（本周工作6天，下周工作5天）。